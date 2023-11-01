مجموعه راه و شهرسازی استان سمنان با کمبود نیرو روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در دیدار با قائم مقام وزارت راه و شهرسازی به میزبانی دفتر خود در سمنان ضمن اشاره به اهمیت راه‌های سمنان در کریدور شمال شرق کشور، بیان کرد: کمبود نیروی انسانی یکی از مشکلات دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی است.

وی خواستار رسیدگی به موضوعات معیشتی و رفاهی کارکنان و پرسنل مجموعه راه و شهرسازی شد و افزود: رفع مشکلات کارکنان مجموعه راه و شهرسازی به ارتقای سطح کیفی و کمی برنامه‌ها و اقدامات منجر خواهد شد.

امام جمعه سمنان خواستار توجه بیشتر به موضوع مسکن به خصوص نهضت ملی مسکن و خانه دار شدن جوانان شد و تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از سوداگری در طرح نهضت ملی مسکن بسیار مهم است.

مطیعی همچنین ادامه داد: در برخی موارد مردم به دلیل مشکلات اقتصادی، امکان تکمیل واحدهای مسکونی خود را ندارند که سودجویان از این شرایط استفاده می‌کنند و منافع این طرح به گروه هدف نمی‌رسد.

وی در ادامه گفت: بسیاری از انبوه‌سازان آمادگی دارند برای احیای بافت‌های فرسوده و تأمین مسکن با دولت همکاری کنند لذا دولت باید از این ظرفیت نیز بهره بگیرد چراکه در بافت‌های فرسوده بسیاری از زیرساخت‌ها آماده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید بر پرداخت به موقع تسهیلات بانکی در فرآیند ساخت مسکن اظهار کرد: نقش بانک‌های عامل در این زمینه بسیار مهم است لذا انتظار می‌رود دولت هماهنگی‌های لازم را در این خصوص با بانک‌ها صورت دهد.