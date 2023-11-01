افزایش و توزیع شعب اخذ رأی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان مشهد اظهار کرد: خوشبختانه نیروی انسانی مستعد همراه با خلاقیت در شهرستان مشهد وجود دارد و می‌توان انتخابات خوبی برگزار کرد. ما با اعتقاد کار می‌کنیم و انتخابات امسال شروع نقطه عطفی خواهد بود که همه با نیت خالص و اعتقاد و دغدغه در انتخابات شرکت کنند. انتخابات نماد مردم سالاری دینی در نظام مقدس اسلامی است و همه ما در محضر خداوند متعال سربلند باشیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: دو مأموریت مشخص و معین مسئولان دارند که مأموریت امنیت و مأموریت برگزاری انتخابات است. لذا این موضوع از نظر تشکیلاتی حائز اهمیت است. طی یکی دو سال گذشته با توجه به جهت گیری دولت سیزدهم و افق‌های پیش‌رو، استکبار و معاندین حساس شده‌اند و لذا تمرکز بر نادیده‌گرفتن این دستاوردها را با پوشش و جنگ رسانه‌ای دارند.

وی اضافه کرد: اتفاقاتی در سال گذشته افتاد و همه این‌ها عملیات‌های روانی و میدانی است که دشمن با هدف صبر مردم و رابطه بین نظام و مردم را کاهش دهد، لذا انتخابات نماد است.

نظری اذعان کرد: در عین حال انتخابات تعیین سرنوشت مردم است و از این جهت حائز اهمیت است و ما مسئولین باید زمینه‌ای را فراهم کنیم که مردم با امنیت و سادگی اتصال خود را به نظام اسلامی به نمایش بگذارند و با رأیی که می‌دهند سرنوشت خود را مشخص کنند.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: نظرسنجی‌ها حاکی است که حضور مردم و مشارکت در انتخابات رو به رشد است. این مسئله نکته مثبتی است که ما مسئولین باید به آن توجه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم خدمت می‌خواهند، افزود: اگر جایی مسئولین خدمتگزار باشند، ما نیز در زمان معین نتیجه را خواهیم دید. بخشدارها و دهیاران و فرماندار در مناطق مختلف شهرستان مشهد مشغول خدمت هستند.

نظری گفت: با تلاش‌های بیشتر، اطلاع رسانی، جهاد تبیین و همه آنچه‌را که لازم است، معتقدیم مشهد مقدس یک حضور گسترده مردم در انتخابات را خواهد داشت. مردم در بزنگاه‌ها نشان داده‌اند که چگونه پای انقلاب هستند.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: ما باید امکان حضور گسترده مردم را فراهم و از آنها دعوت کنیم. باید مردم را با شرایط و اوضاع و احوال آگاه کنیم. مکلف هستیم زمینه معرفی کاندیدا را به مردم فراهم کنیم و همچنین سرعت اخذ رأی از مردم را در نظر بگیریم. مردم نباید معطل باشند و پشت در شعبه‌های اخذ رأی بمانند.

وی گفت: نباید مردم در انتخابات سردرگم باشند و با بی‌نظمی روبرو شوند. تعداد و توزیع شعب بسیار اهمیت دارد. هر کدام از این موارد مشکل داشته باشد نارضایتی ایجاد خواهد شد و نارضایتی مردمی در انتخابات اصلاً قابل قبول نیست.

برگزاری رزمایش تخصصی تا قبل از انتخابات

نظری تاکید کرد: تا قبل از برگزاری انتخابات باید چند رزمایش تخصصی برگزار شود. باید در بروز مشکلات سریع تصمیم گیری و حل مشکل کنیم. زیرا این تمرینات و حل مسائل اهمیت دارد.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حضور مردم در شعب اخذ رأی باید متفاوت باشد و از طرفی هم باید با احترام و تکریم با مردم گفتگو و رفتار کرد. نباید تعللی در این بخش صورت بگیرد. در عین حال ممکن است عامدانه یا بر اثر اخبار نامناسب در فضای مجازی خبری منتشر شود و خنثی سازی موضوع از محل شعبه اهمیت دارد.

به گفته وی هرچه زودتر امکانات و زمینه فراهم شود، کار بهتر پیش می‌رود و از طرفی هم اطمینان از آمادگی برگزاری خواهیم داشت. وقتی زمان کم باشد تصمیم‌گیری با عجله صورت می‌گیرد.

نظری تاکید کرد: همزمان با برگزاری انتخابات می‌توان جشن مشارکت را در فضاهای مختلف برگزار کرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: رأی مردم حق‌الناس است و باید برای تحقق آن زمینه را فراهم کرد.