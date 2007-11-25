اولین خودروی دیزلی دوگانه سوز تا سال 2010 وارد بازار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستوف کوتارد، مهندس سرپرست پروژه خودروی دوگانه سوز HDi پژوه سیتروئن فرانسه اعلام کرد که شرکت این خودروی دوگانه سوز دیزلی برقی را پایان دهه وارد بازار خواهد کرد.

خودروی 308 Hybrid Hdi از یک معماری دوگانه سوز موازی برخوردار است که مجهز به سیستم تغییر مکانیکی روباتی شده شش دنده ای و سیستم "روشن- خاموش" خودکار است.

سیستم روشن- خاموش این امکان را به راننده می دهد وقتی که وسیله نقلیه متوقف است موتور را در حالت "آماده بکار" نگه دارد.

براساس گزارش French Technology، موتور احتراقی این خودرو از نوع 1,6 Hdi Fap با قدرت 80 کیلووات برابر با 110 اسب بخار است که با یک موتور الکتریکی 16 کیلوواتی (22 اسب بخار) قدرتی معادل 96 کیلووات را به خودرو می دهد.

مصرف گازوئیل این خودرو در گردش خارج از شهر 4/3 لیتر در 100 کیلومتر است و انتشار دی اکسید کرین ساطع شده از آن 90 گرم برکیلوگرم است که این میزان نسبت به خودروی 308 Hdi غیر دوگانه سوز 38 درصد کاهش یافته است.

همچنین مصرف این خودرو در ترددهای شهری 3 لیتر در 100 کیلومتر و انتشار دی اکسید کربن 80 گرم بر کیلوگرم است که این مقدار نسبت به نسخه قبلی غیر دوگانه سوز این مدل 58 درصد کاهش یافته است.