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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۳۲

جانشین فرمانده انتظامی فارس:

۲۴۴ کیلو تریاک در بختگان کشف شد

۲۴۴ کیلو تریاک در بختگان کشف شد

شیراز-جانشین فرمانده انتظامی فارس از کشف مقدار ۲۴۴ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی در شهرستان بختگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف ملک‌زاده، در خصوص جزئیات این خبر بیان کرد: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی بختگان حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی به یک سواری پژو ۴۰۵ حامل بار مشکوک و به راننده دستور ایست دادند.

وی افزود: راننده بدون توجه به هشدارهای پلیس با سرعت زیاد به صورت خلاف جهت متواری و مأموران پس از طی مسافتی تعقیب و گریز موفق شدند خودرو را توقیف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۴۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند، گفت: در این خصوص یک نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5927732

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