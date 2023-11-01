۲۴۴ کیلو تریاک در بختگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف ملک‌زاده، در خصوص جزئیات این خبر بیان کرد: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی بختگان حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی به یک سواری پژو ۴۰۵ حامل بار مشکوک و به راننده دستور ایست دادند.

وی افزود: راننده بدون توجه به هشدارهای پلیس با سرعت زیاد به صورت خلاف جهت متواری و مأموران پس از طی مسافتی تعقیب و گریز موفق شدند خودرو را توقیف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۴۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند، گفت: در این خصوص یک نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.