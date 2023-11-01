ترویج و حفظ احترام و کرامت انسانی یک تکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر چهارشنبه در جلسه قرارگاه فضای مجازی استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن قدردانی از اقدامات و برنامههایی که توسط اعضای شورا صورت گرفته، افزود: اهمیت فضای مجازی و فعالیت روابط عمومیها در این بخش بر هیچکس پوشیده نیست، بنابراین فعالان این عرصه با اشراف به این امر باید پویاتر باشند.
وی ادامه داد: در این قرارگاه به دنبال احصای راهکارهای تخصصی، تداوم و استمرار برنامهها برای نیل به اهداف تعیین شده، هستیم.
عبداللهی گفت: فلسفه وجودی قرارگاه، اتخاذ تدبیر در جهت اجرایی ساختن برنامههای مهم و اساسی با نتیجه بخشی سریع است.
وی افزود: رویکردها و برنامههای تدوین شده در کارگروههای تخصصی این قرارگاه باید خروجی عملیاتی و اجرایی داشته باشد.
استاندار البرز به بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) خطاب به جوانان به موارد مورد تاکید ایشان مبنی بر امیدآفرینی، توصیه به صبر، توصیه به حق، بصیرت آفرینی و بیکار نماندن را مورد اشاره قرار داد و گفت: طبق منویات رهبر فرزانه انقلاب امیدآفرینی، پنهان کردن ضعفها و خودفریبی نیست، بلکه تمامی این موارد باید در کنار بیان ضعفها و تعیین افقی مشخص برای حل مشکلات باشد.
وی افزود: متهم کردن افراد از سوی رسانههای معاند، بدون تقوا و حقیقت طلبی و برای جذب مخاطب، اخلاقی نیست چراکه این روند مخرب، اعتماد مردم را خدشه دار میکند.
استاندار البرز گفت: باید به دنبال حفظ حرمتها و احیای کرامت انسانی باشیم و به علل مورد هجمه قرار گرفتن این اصول از سوی دشمنان آگاهی پیدا کنیم.
وی افزود: افراد اثرگذار جامعه در جایگاههای مختلف باید به دنبال احیا و ترویج اخلاق و احترام باشند.
عبداللهی گفت: باید با هم افزایی به تبیین گری و امیدبخشی در جامعه بپردازیم تا مسیر خدمت به مردم هموار شود.
استاندار البرز با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروه اندیشه ورز در قرارگاه، افزود: ضرورت دارد کارگروههایی که ذیل این قرارگاه تشکیل شدهاند، جلسات هفتگی برگزار کنند و قرارگاه حداقل ماهی یک جلسه تشکیل دهد.
وی با اشاره به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به ۴ مؤلفه اساسی مبنی بر رقابت، سلامت، مشارکت و امنیت طبق منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) اشاره کرد و گفت: مشارکت حداکثری در این دوره از انتخابات از اهمیت بالایی برخوردار است و پاسخ محکمی به توطئههای دشمنان خواهد بود.
عبداللهی افزود: باید هوشیار و آگاه باشیم و در نهایت همافزایی و اتحاد، برنامهها و اهداف تعیین شده را دنبال کنیم چراکه وحدت؛ رمز اصلی اثربخشی و کسب رضایتمندی مردم است.
حمیدرضا رضایی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز نیز در ادامه گفت: این قرارگاه طبق دستور استاندار محترم و در راستای اجرای طرحهای خلاق و امیدآفرینانه در بستر فضای مجازی و کاهش آسیب اجتماعی در این حوزه به صورت پایلوت در البرز تشکیل شده است.
وی ادامه داد: قرارگاه رسانهای در مسیر آگاهی بخشی و اطلاع رسانی سریع، صحیح، اثربخش و با رویکرد فرهنگی و تفکر جهادی شکل گرفته است.
گفتنی است که طبق اعلام مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، این قرارگاه به منظور پیشبرد امور به صورت تخصصی نسب به تشکیل دبیرخانه، کمیتههای تخصصی با ١٣١ عضو (اشخاص حقیقی و حقوقی) و کارگروههای عملیاتی اقدام خواهد کرد.
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