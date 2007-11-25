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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۳

نمایشگاه عکس "انبوه" در گرگان برپا می‌شود

نمایشگاه گروهی عکس با موضوع "انبوه" هشتم آذرماه امسال در تالار فخرالدین اسعد گرگانی شهر گرگان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه شامل عکس های سیف‌الله صمدیان، پگاه آهنگرانی، محسن رسول‌اف، مریم زندی، عباس کوثری، مریم فخیمی، ساسان توکلی فارسانی، پیمان هوشمندزاده و سام جوانروح است که ساعت 18 تا 20 هشتم آذرماه در شهر گرگان افتتاح می شود.

این نمایشگاه تا 16 آذرماه ادامه دارد و به ترتیب در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران، نگارخانه وصال شیراز و موزه هنرهای معاصر اهواز برپا خواهد شد. نمایشگاه گروهی عکس "انبوه" با همکاری اداره کل ارشاد گیلان و حمایت شرکت پرکیش و شرکت خدمات زیست محیطی زیستاراد برگزار می شود.

کد مطلب 592774

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