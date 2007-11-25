به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه شامل عکس های سیف‌الله صمدیان، پگاه آهنگرانی، محسن رسول‌اف، مریم زندی، عباس کوثری، مریم فخیمی، ساسان توکلی فارسانی، پیمان هوشمندزاده و سام جوانروح است که ساعت 18 تا 20 هشتم آذرماه در شهر گرگان افتتاح می شود.

این نمایشگاه تا 16 آذرماه ادامه دارد و به ترتیب در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران، نگارخانه وصال شیراز و موزه هنرهای معاصر اهواز برپا خواهد شد. نمایشگاه گروهی عکس "انبوه" با همکاری اداره کل ارشاد گیلان و حمایت شرکت پرکیش و شرکت خدمات زیست محیطی زیستاراد برگزار می شود.