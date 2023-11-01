دستگیری اعضای باند ۳ نفره سارقان تابلوهای برق در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حدادی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتوگو با رسانه ها، پیشگیری از وقوع انواع سرقت، ایجاد ناامنی روانی برای مجرمان و سارقان در مناطق جرمخیز و تقویت احساس امنیت مطلوب در سطح جامعه را از مهمترین اولویتهای مجموعه انتظامی عنوان کرد و گفت: مقابله با سرقت و ناهنجاریهای اجتماعی، عزم همگانی را میطلبد.
وی با بیان اینکه در پی وقوع چند فقره سرقت تابلوهای برق شهرستان رشت طی هفتههای گذشته، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با پیگیری سرنخهای به دست آمده از صحنههای سرقت دریافتند که این سرقتها در نیمههای شب صورت گرفته است.
رییس پلیس آگاهی استان گیلان به شناسایی هویت اعضای باند ۳ نفره سارقان این پروندهها با استفاده از شگردهای فنی و پلیسی اشاره کرد و گفت: این افراد با هماهنگی قضایی در شهرستان رشت دستگیر شدند.
این مقام انتظامی از اعتراف سارقان سابقهدار به ۵ فقره سرقت تابلوهای برق خبر داد و تصریح کرد: سارقان ۳۲، ۳۳ و ۳۵ ساله پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
سرهنگ حدادی با تاکید بر حذف زمینههای وقوع جرم، خاطرنشان کرد: با برنامهریزی دقیق، احساس مسئولیت و همچنین تجزیه و تحلیل جرایم میتوان ضریب امنیتی را بالا برد و فضا را برای مجرمان به خصوص سارقان ناامن کرد.
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