توزیع قرص خوراکی بیماران تالاسمی در چند مرکز پزشکی

محمدرضا مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر قرص خوراکی، تحت کنترل در چند مرکز پزشکی برای بیماران تالاسمی قابل دسترسی است.

وی با اشاره به عدم استقبال بیماران و پزشکان از این داروی خوراکی، تصریح کرد: تا زمانی که عوارض و اثربخشی این دارو مشخص نشود، امکان توزیع سراسری آن برای همه تالاسمی ها وجود ندارد.

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران افزود: چون تعداد اندکی از بیماران تالاسمی از داروی خوراکی استفاده می کنند، لذا نمی توان در این خصوص اظهار نظر کرد.

مشهدی ضمن خودداری از اعلام موضع انجمن تالاسمی ایران در خصوص اثربخشی داروی خوراکی، گفت: بیمارانی که این دارو را مصرف می کنند، زیر نظر وزارت بهداشت و پزشکان درمانگر این وزارتخانه قرار دارند و انجمن هیچ دخالتی در این زمینه ندارد.

وی همچنین از پرداخت مبلغ 15 تا 30 هزار تومان هزینه مصرف یک ماه داروی خوراکی برای بیماران تالاسمی خبر داد و افزود: مبلغ هر قرص خوراکی 3500 تومان است که دولت برای 3 هزار تومان آن یارانه می دهد و بیماران تنها 500 تومان پرداخت می کنند.

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران، با اشاره به مصرف روزانه یک قرص خوراکی از سوی بیماران تالاسمی، گفت: تعداد و مقدار مصرف ماهانه آن بسته به وزن و شرایط بیمار دارد.