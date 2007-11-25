رئیس جمهور سریلانکا در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی از سفر رئیس جمهور سریلانکا به تهران خبر داد و در این باره گفت: رئیس جمهور سریلانکا در راس هیئتی سیاسی و اقتصادی و برای سفری دو روزه به تهران خواهد آمد.

حسینی افزود: در جریان این سفر آخرین تحولات مناسبات دو جانبه و شیوه های تعمیق این مناسبات مورد گفتگو و مذاکره مقامات دو طرف قرار می گیرد. پیش بینی می شود در جریان این سفر سندهایی در خصوص تاسیس نیروگاه برق، کشتیرانی، گمرک، همکاری های فرهنگی و سندی هم بین اتاق های بازرگانی دو کشور به امضا برسد.

بسته شدن کامل دو پرونده جنجالی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از ارائه دو نامه رسمی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به نمایندگی ایران در مقر این نهاد بین المللی خبر داد و گفت: بر مبنای این دو نامه، موضوع سانتریفیوژهای P1و P2 و اوراق اروانیوم فلزی بسته شده است.



حسینی افزود: بنابراین در حال حاضر مباحث پلوتونیوم، آلودگی کرج، P1 و P2 و اوراق اورانیوم فلزی در چارچوب طرح اقدام و همکاری های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بسته شده است.

وی موضوعات منشا آلودگی، پلونیوم 210 و معدن گچین را سه مسئله ای دانست که در چارچوب طرح اقدام و از 20 آذرماه در جریان مذاکرات ایران و دیده بان هسته ای سازمان ملل درباره آن مذاکره خواهد شد.

«فعالیت های اعلام نشده» در گزارش البرادعی

خبرنگاری از حسینی در خصوص فرازی از گزارش البرادعی درباره "فعالیت های اعلام نشده" از سوی ایران سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: فعالیت های اعلام نشده اختصاص به جمهوری اسلامی ندارد و حداقل 45 کشور از جمله برخی کشورهای اروپایی نیز در این باره وضعیت مشابهی دارند.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه اظهار داشت: مسئولان آژانس نیز می دانند که رسیدگی و تایید این مرحله مسئله ای زمان بر است اما به هر صورت فعالیت های جمهوری اسلامی همواره در چارچوب مقررات و تحت نظارت آژانس بوده و نباید وضعیتی استثنایی را برای ایران قائل شود.

"طرح اقدام" ادامه می یابد

حسینی در خصوص ابراز امیدواری محمد البرادعی برای ارائه پاسخ های مورد نظر نهاد متبوعش از سوی ایران تا پایان سال میلادی افزود: تمام این مسائل در طرح اقدام و چارچوب مورد توافق ایران و آژانس پیش بینی شده و ما در همین چارچوب آمادگی حل مسائل باقیمانده را داریم و این موضوع را ادامه خواهیم داد.

ایده های جدید روی میز جلیلی و سولانا

وی در ادامه سخنان خود در خصوص سخنان اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر طراحی ایده های جدید برای ارائه در مذاکرات آتی با خاویر سولانا، اظهار داشت: این ایده ها در بحثی که آقای جلیلی با سولانا خواهند داشت، مطرح می شود و همانطور که ایشان اشاره کردند ایده های مذکور در حال تکمیل است تا در مذاکرات آتی مطرح شود.

سولانا از ارکان ابتکار ایران است

حسینی همچنین خاویر سولانا را یکی از ارکان ابتکار جدید ایران برای پیشرفت مذاکرات هسته ای خواند و در خصوص گزارشی که قرار است رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گروه موسوم به 1+5 ارائه کند، گفت: اطمینان داریم که آقای سولانا از این ابتکار و نتایج ناشی از آن صیانت می کند و در این گزارش اجازه نخواهند داد که برخی کشورها به این روند سازنده آسیب بزنند.

گزارش سولانا، پس از مذاکره با جلیلی ارائه می شود

خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه پرسید با توجه به اعلام برخی مراجع خبری گزارش خاویر سولانا برای ارائه 1+5 تکمیل شده است، با این وجود دور آتی مذاکرات جلیلی و سولانا که تاثیری بر گزارش مزبور نخواهد داشت، با چه هدفی انجام می شود؟ که حسینی در پاسخ خاطر نشان کرد: همانطور که آقای سولانا هم تاکید کردند گزارشی که قرار است به گروه کشورهای موسوم به 1+5 ارائه کنند پس از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ارائه می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه قرار بود دیدار خاویر سولانا با سعید جلیلی اواخر نوامبر انجام شود، گفت: علیرغم این قرار با رایزنی که انجام شد بنا بر آن شد تا این دیدار جمعه آینده و در لندن انجام شود.

استقبال از بیانیه اتحادیه اروپا

از سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره واکنش آمریکا نسبت به گزارش اخیر البرادعی سئوال شد که وی با تاکید بر نکات مثبت اتحادیه اروپا در این خصوص اظهار داشت: بیانیه اتحادیه اروپا نکات مثبتی داشت و مهمترین نکته آن نیز حمایت از تداوم مذاکرات ایران و آژانس بود.

حسینی تصریح کرد: ما معتقدیم این روند سازنده است و غیر از آن روندی غیر سازنده خواهد بود که مبنای حقوقی نداشته و کمکی را نیز به حل مسئله هسته ای ایران نمی کند.

مطالبه تکالیف فراقانونی از ایران

وی در خصوص درخواست اخیر شورای حکام از ایران برای تعلیق غنی سازی اورانیوم و اجرای سریعتر پروتکل الحاقی نیز تاکید کرد: درخواست هایی که از سوی آژانس یا نهادهای دیگر از ایران مطرح می شود نباید تکلیفی فوق ان پی تی، یا قوانین بین المللی را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نماید.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: ما به تکالیف خود در چارچوب ان پی تی و سایر معاهدات بین المللی پایبند هستیم و همانگونه که حقوقی فراتر از این چارچوب نمی طلبیم توقع داریم مطالباتی فراتر از آن از ما مطرح نشود.

واکنش به ایده تکراری سولانا

حسینی در واکنش به تاکید مجدد خاویر سولانا بر انجام غنی سازی اورانیوم از سوی ایران در خاک کشوری بی طرف اظهار داشت: مجموعه ایده هایی که حقوق جمهوری اسلامی ایران را تامین کند می تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این ایده ها و نظرها نباید تکلیفی فراتر از معاده ان پی تی، و قراردادهای بین المللی بر ما تحمیل نماید افزود: هیچ ایده ای نباید حقی از حقوق ملت ایران را تضییع کند.

زمان دور بعدی مذاکرات بغداد

در ادامه این نشست خبری از حسینی در خصوص زمان انجام دور بعدی گفتگوهای ایران و آمریکا درباره مسائل امنیتی عراق سئوال شد که وی با اشاره به دریافت درخواست واشنگتن برای این منظور از سوی تهران اظهار داشت: در حال بررسی موضوع هستیم و زمان انجام این گفتگوها را هر گاه مشخص شود اعلام خواهیم کرد.

تشکر از صلیب سرخ و سفارت سوئیس

حسینی همچنین با اشاره به دیدار اخیر خانواده های 5 مامور کنسولگری کشورمان که مدتی قبل توسط نظامیان آمریکایی ربوده شدند با آنها افزود: لازم است برای انجام این دیدار و پیگیری های مستمر از تلاش های سازمان صلیب سرخ و سفارت سوئیس در تهران تشکر کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: از تمام طرف ها خواسته ایم تا تلاش های خود را در این خصوص ادامه دهند و از طرف عراقی نیز درخواست کرده ایم تا ضمن پیگیری وعده آمریکایی ها برای آزادی این افراد تمام تلاش خود را در این زمینه انجام دهد تا انشاء الله هر چه سریعتر شاهد آزادی آنها باشیم.

وی با اشاره به عدم وجود هر گونه مدرک یا دلیل مبنی بر دخالت ایران در ناآرامی های عراق گفت: آمریکایی ها هیچ مدرکی در این خصوص ندارند و در جریان آزادی دو مامور کنسولی ما نیز اشاره کردند که هیچ مدرکی وجود نداشته و لذا اصل اقدام آنها غیر قانونی است و نگهداری این افراد نیز اقدامی غیر قانونی دیگر است که باید هر چه سریعتر خاتمه یابد.

مواضع ضد و نقیض آمریکایی ها

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان اتهامات اخیر برخی مقامات آمریکایی به ایران در خصوص بروز چند انفجار در عراق را ضد و نقیض خواند و گفت: در حالی که طی روزهای اخیر برخی مسئولان آمریکایی از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در عراق سخن گفته اند، شاهدیم که با وقوع چند انفجار چنین مواضعی هم ابراز می شود.

وی یادآوری کرد: به نظر می رسد مجموعه این اظهارات و مواضع حرکاتی برای تکمیل کردن فضای سیاسی و تبلیغاتی در واکنش به ناآرامی های عراق از سوی آمریکایی ها باشد.

حسینی با تاکید بر لزوم جدیت آمریکا در تامین ثبات و امنیت عراق در این روند همانگونه که شاهد بوده ایم هر گاه مسائل امنیتی و اداره عراق به دولتمردان آن کشور سپرده شده شرایط بهتری به وجود آمده و به اعتقاد ما این موضوع باید بیش از پیش تقویت شود.

تضییع حقوق ملت فلسطین در آناپولیس

وی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به کنفرانس به اصطلاح صلح در آناپولیس گفت: اگر نگاهی به گذشته کنیم جلسات مشابه متعددی را مشاهده می کنیم که تمام آنها با همین محور اما بدون نتیجه برگزار شده و در جریان آنها هیچ حقی از فلسطینی ها استیفا نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به میزبانی آمریکا برای انجام این نشست ادامه داد: شاهدیم که بانی برگزاری چنین نشستی آمریکایی ها هستند که البته آنها هم نشان داده اند که هیچگاه در چنین مواردی میانجی بی طرفی نبوده اند و متاسفانه برگزاری این نشستها به تضییع بیشتر حقوق ملت فلسطین انجامیده است.

قول عربستان برای تعامل با زائران ایرانی

حسینی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره ورود قرآن هایی با ترجمه مخدوش از سوی عربستان به ایران و همچنین مشکلاتی که از سوی ماموران سعودی برای زائران ایرانی ایجاد می شود، گفت: برخی از مسائلی که پیش می آید با هماهنگی از مجموعه ای از نهادها و سازمان های کشور پیگیری می شود.

وی ادامه داد: سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض در دیداری که با مسئولان مختلف سعودی داشته ضمن طرح مجموع مشکلات زائران ایرانی در عربستان به موضوع توزیع برخی نشریات که مطالب نادرستی در آنها مندرج است پرداخته که البته مسئولان سعودی نیز قول برخورد با این موارد و تعامل لازم را زائران ایرانی را داده اند.

نگاه تهران به اوضاع پاکستان

وی همچنین احتمال بازگشت نواز شریف به پاکستان را موضوع داخلی آن کشور دانست اما در عین حال گفت: امیدواریم با برگزاری انتخابات آتی در پاکستان به شکل دموکراتیک این کشور به مرحله جدیدی وارد شود و آرامش و امنیت به آن بازگشته و اختلافاتش نیز به گونه ای مسالمت آمیز حل و فصل گردد.

از هیچ کاندیدایی در لبنان حمایت نمی کنیم

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص آخرین تحولات لبنان نیز با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از هیچ کاندیدایی در این کشور حمایت نمی کند، تصریح کرد: ما بر اجمال شخصیت ها و طوایف مختلف لبنانی تاکید داریم و معتقدیم هر گونه مداخله خارجی در این موضوع به ایجاد مشکلات جدید در لبنان می انجامد.

حسینی باتاکید بر لزوم دستیابی گروه های سیاسی لبنان به راه حلی لبنانی ابراز امیدواری کرد که مسئولان آن کشور بتوانند با وفاق ملی بر مشکلات خود فائق آیند.

برخورد با تروریسم شامل گروه خاصی نمی شود

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره آخرین وضعیت گروهک تروریستی پژاک افزود: اخبار مختلفی در این خصوص وجود دارد اما آنچه که به طور رسمی و در چارچوب همکاری های ایران، عراق و ترکیه وجود دارد برخورد قاطع و مقابله با موضوع تروریسم در منطقه است.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه برخورد با تروریسم در منطقه شامل گروهک خاصی نمی شود، ادامه داد: هر گروهک تروریستی که در منطقه فعال باشد امنیت تمام کشورها را تهدید کرده و مقابله با تروریسم همواره مورد اتفاق تمام کشورهای منطقه قرار داشته است.