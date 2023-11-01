وصولی ۳۲ هزار میلیارد ریالی تعزیرات از پرونده های مفتوحه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در هفت ماهه نخست امسال از ۳۹۰ هزار و ۲۶۵ پرونده تشکیل شده به ۳۷۳ هزار و ۷۰۹ پرونده رسیدگی کرده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی پرونده‌های وارده این سازمان در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: از مجموع پرونده‌های وارده، ۲۸۷ هزار و ۴۰۶ پرونده حوزه کالا و خدمات، ۲۷ هزار و ۳۱۶ پرونده بهداشت، دارو و درمان و دامپزشکی و ۷۵ هزار و ۵۴۳ پرونده قاچاق کالا و ارز بوده است.

به گفته اسفنانی، در هفت ماهه امسال ۲۶۴ هزار و ۳۶۸ پرونده با محکومیت ۲۰۹ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال به اجرای احکام ارسال که با اجرای حکم ۲۴۳ هزار و ۲۹۱ پرونده، ۳۱ هزار و ۴۳۲ میلیارد ریال جزای نقدی وصول شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که میزان وصولی اجرای احکام در مدت مشابه سال گذشته ۱۷ هزار و ۶۸۱ میلیارد ریال بوده است، از رشد ۷۸ درصدی وصولی پرونده‌های این سازمان خبر داد.