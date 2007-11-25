افغانستان در محاصره بحرانها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تایمز" با اعلام این مطلب در ادامه به نقل از یک افسر سابق افغانستان که به دلیل یک اشتباه کار خود را از دست داده، می نویسد : من به خاطر یک اشتباه کار خود را از دست دادم؛ به من گفتند که برای رسیدن به پست رئیس پلیس در شمال افغانستان که یکی از محلهای اصلی تولید مواد مخدر است باید 150 هزار افغانی ( واحد پول افغانستان) پرداخت کنم، این پول در فروشگاه فرش نجیب در کابل به یک واسطه پرداخت شد و دو روز بعد من به دفتر ژنرال "اعظم" رئیس کارکنان وزارت کشور افغانستان رفتم.

این افسر سابق نیروهای امنیتی افغانستان که تایمز اشاره ای به نام او نکرده در ادامه گفت : در آن روز ژنرال اعظم در دفتر خود پذیرایی گرمی از من کرد، اما روز بعد زمانی که مجددا به دفتر او بازگشتم، ژنرال اعظم به من ناسزا گفت و دستور داد تا مرا از دفترش بیرون کنند و از آن پس من کار خود را از دست دادم.

به نوشته تایمز، این افسر سابق افغانی اندکی بعد متوجه اشتباه خود شده و در می یابد که علاوه بر آن 150 هزار افغانی باید 150 هزار دلار دیگر نیز به ژنرال اعظم پرداخت می کرد.

به نوشته این روزنامه، فساد دولتی در افغانستان فراگیر شده و پراخت رشوه به نیروهای پلیس و سایر کارکنان خدمات دولتی یک روش شناخته شده است.

به گفته یکی از نمایندگان مجلس افغانستان، هم اکنون اطرافیان "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان را افراد فاسدی فرا گرفته اند که اطلاعات درستی را به او نمی دهند؛ این افراد در ابتدا حدود 10 تا 15 نفر بودند، اما تعداد آنها به سرعت و درست همانند سرطان افزایش یافت و در این میان حضور آنها در وزارت کشورافغانستان مشهودتر از سایر نهادها است.

بر همین اساس، ژنرال اعظم هم اکنون به عنوان فرمانده عملیاتهای نیروهای امنیتی افغانستان منصوب شده و معاون وی با نام ژنرال "رشاد" رشوه ها را دریافت می کند.

به گفته مقامهای افغانی،هم اکنون مناطق افغانستان به سه منطقه درجه یک، دو و سه تقسیم شده و تصدی یک پست در نقاط درجه یک 300 هزار دلار هزینه دارد.

علاوه بر این ماموران مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیز با دریافت رشوه به قاچاقچیان اجازه می دهند تا به راحتی مواد مخدر را از مرزهای افغانستان به سایر کشورها منتقل کنند و ماموران مرزی افغانستان از راه دریافت رشوه ماهیانه 400 هزار دلار درآمد کسب می کنند.

علاوه بر این موارد، افزایش قدرت طالبان نیز یکی دیگر از بحرانهای موجود در افغانستان است که این کشور با آن دست و پنجه نرم می کند.

در همین رابطه چند روز قبل اعلام شد که طالبان بر نیمی از افغانستان مسلط شده است.

به گزارش مهر، این خبرها در حالی از افغانستان مخابره می شود که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مسئول اصلی حفظ امنیت افغانستان و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور هستند، اما بر اساس گزارشهای رسمی نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد، پس از حمله به افغانستان در سال 2001 کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در این کشور رشد بی سابقه ای داشته است.