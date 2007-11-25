پلیس پاکستان صدها نفر از هواداران "نواز شریف" را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، درحالی که هواداران نواز شریف طی شب گذشته در تدارک استقبال گسترده ای از وی هستند؛ پلیس صدها نفر از آنان را دستگیر کرد. "جواد هاشمی"، از مقامهای ارشد حزب مسلم لیگ وابسته به شریف این خبر را اعلام کرد.

"احسان اقبال" سخنگوی حزب مسلم لیگ نیز گفت : از عصر شنبه تاکنون حدود یک هزار و 800 نفر از اعضای حزب در ایالت پنجاب دستگیر شده اند.

شریف که در عربستان سعودی در تبعید به سر می برد؛ هفته گذشته به دنبال مذاکرات "پرویز مشرف" رئیس جمهور پاکستان با پادشاه عربستان اعلام کرد که درباره بازگشت وی به پاکستان توافق شده و او امروز برای شرکت در انتخابات پارلمانی 19 دی به کشورش باز می گردد. شب گذشته وسایل شخصی وی از جمله یک خودروی مرسدس بنز که از پادشاه عربستان هدیه گرفته است، با یک هواپیما وارد لاهور شدند. شریف و خانواده اش قرار است عصر امروز وارد لاهور شوند.

پرویز مشرف در سال 1999 در کودتایی بدون خونریزی، دولت نواز شریف را سرنگون کرد و یک سال بعد وی را به عربستان تبعید کرد. شریف ماه سپتامبر گذشته به کشور بازگشت، اما دولت از همان بدو ورود وی را دوباره به عربستان فرستاد.

"شیخ راشد احمد" از مقامهای هیئت دولت سابق که از نزدیکان مشرف به شمار می رود، گفت: این بار او(شریف) بازگردانده نخواهد شد.

خبر دیگر اینکه درگیریهای تازه فرقه ای طی دو روز گذشته در مناطق طایفه نشین پاراچنار ولایت سرحد، دست کم 53 کشته برجا گذاشت. درگیری بین طوایف ملاخیل و مخازای از جمعه شب شروع شد.