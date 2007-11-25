به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار میرفیصل باقرزاده با اشاره به اظهار نظرهای اخیر درباره روش برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس گفت: "از نظر بنیاد برگزار شدن یا نشدن هر جشنواره با توجه به اهداف آن تعریف می‌شود. جشنواره فیلم دفاع مقدس وقتی باید مورد اعتنا قرار گیرد که مطمئن شویم از این طریق به هدف مورد نظر یعنی ترویج فرهنگ دفاع مقدس دست می‌یابیم. چرا که برگزاری جشنواره یا رها کردن آن فی نفسه هدف نیست و موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد."

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ادامه داد: "این نکته‌ای است کاملاً فنی و ظریف که باید از سوی کارشناسان دلسوز و دلبستگان عرصه دفاع مقدس مورد بررسی و کارشناسی همه جانبه قرار گیرد. به این ترتیب نمی‌توان به این زودی در مورد ضرورت برگزاری جشنواره یا برگزار نشدن آن سخن گفت. گرچه ادغام جشنواره فیلم دفاع مقدس با جشنواره فیلم فجر در شرایط کنونی راهی میانبر و به قول معروف نوعی عمل به احتیاط است."

باقرزاده با اشاره به اینکه با وجود همه فراز و فرودهای جشنواره فیلم دفاع مقدس هنوز بین اصحاب سینمای جنگ درباره ضرورت برگزاری آن اجماع نیست، این اختلاف نظرها را نشانه صحت دیدگاه بنیاد حفظ آثار دانست و یادآور شد: "در چنین شرایطی برگزار شدن یا نشدن جشنواره نمی‌تواند شرطی برای اثبات ترویج فرهنگ دفاع مقدس محسوب شود. از این رو برخی قضاوت‌هایی که در دفاع از برگزاری مستقل جشنواره صورت می‌گیرد، نادرست است و از آن بوی جبر استشمام می شود."

وی گره زدن ترویج فرهنگ دفاع مقدس به یک روش خاص را مطلوب ندانست و تأکید کرد: "ما باید همواره در جستجوی راههای نوین و اثرگذار باشیم." سردار باقرزاده با انتقاد از حجم آثار و کیفیت فیلم‌های دفاع مقدس، سهم ناچیز این بخش از فرهنگ دفاع مقدس را ناشی از غفلت برخی مسئولان و غرور عده ای دیگر از هنرمندان برشمرد و خواستار اصلاح روش جاری شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: "اگر امروز هنرمندان عرصه دفاع مقدس در یک بحث کاملاً آزاد و کارشناسی و دور از هیاهو و جنجال‌های ژورنالیستی بتوانند ثابت کنند برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس در ارتقاء کمی و کیفی آثار سینمایی دفاع مقدس اثرگذار است و موجب بالندگی و ترویج فرهنگ دفاع مقدس می‌شود، بنده آن را عملی واجب فرض کرده و به قدر توان و سهم مقدمات آن را فراهم می‌کنم. ولی چه کنیم که هنوز ما و بسیاری از هنرمندان به این قطع و یقین نرسیده‌ایم."

سردار باقرزاده در پایان از آمادگی بنیاد برای برگزاری نشست تخصصی با حضور صاحبنظران این عرصه و کالبدشکافی بیشتر موضوع جهت رشد و تعالی فیلم دفاع مقدس خبر داد و از همه هنرمندان و کارشناسان خواست آماده باشند تا بنا به دعوت و فراخوان معاونت هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس جهت ارائه نقطه نظرات و بحث و بررسی بیشتر موضوع در همایشی شرکت کنند.