خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: این کتاب شامل متنهایی در سه بخش اصلی است. در بخش اول، ترجمه کوتاه شده ای از کتاب انگلیسی سید حسین نصر با عنوان "مولانا جلال الدین رومی، شاعر و عارف عالی مقام ایرانی"، گزیده ای از ترجمه های ویلیام جونز، ویلیام ردهاوس، وینفیلد، پالمر، ادوارد براون، رینولد نیکلسون و آربری از مثنوی و رباعیات مولانا ارائه شده است.

دومین متن بخش اول، اثری از آنه ماری شیمل و ترجمه مطلبی از وی با عنوان "مولانا : دیروز، امروز و آینده" است. شیمل در این مقاله به گوشه هایی از تعالیم و عرفان مولانا اشاره می کند و در ضمن به نقش و جایگاه کسانی چون شمس، صلاح الدین زرکوب، حسام الدین چلبی و فرزند ارشد مولانا یعنی "سلطان ولد" می پردازد و به تاثیرات مولانا در طول قرون و اعصار اشاراتی می کند. متن سوم بخش اول نیز ترجمه کامل کتابی از ویلیام چیتیک با عنوان "مقدمه ای بر عرفان مولوی" است که طی چهار فصل "تصوف و اسلام"، "خدا و جهان"، "ماهیت انسان" و "تصوف و عرفان عملی" می کوشد تصویری کلی از تعالیم عرفانی و اندیشه معنوی مولانا ترسیم کند. چیتیک در این اثر برای بیان و شرح اندیشه های مولوی گاه از کلام ابن عربی استفاده کرده است.

بخش دوم کتاب که هسته اصلی آن را تشکیل می دهد گنجینه معنوی مولانا نام دارد که منتخبی از مثنوی به قلم "ژولیت می بی" است.

بخش سوم نیز متن کامل انگلیسی کتاب "مولانا جلال الدین رومی شاعر و عارف عالی مقام ایرانی" به قلم سیدحسین نصر است.

سیدحسین نصر در بخشی از کتاب خود می نویسد : مولوی با تمایز نهادن میان صورت و معنا است که می تواند شرح و تفسیری تاویلی از محل واقعیت، هم "قرآن تکوینی" و "قرآن تشریعی" به دست دهد و از وحدت متعالی وجود و ادیان پرده برگیرد. جلال الدین در کنار ابن عربی شاید پیشروترین شارح وحدت متعالی ادیان در تاریخ تصوف و همچنین یکی از مفسران بزرگ آموزه مهم و اساسی وحدت وجود است. مولوی همچنین به مدد تفکیک و تمایز میان صورت و معنا و با استفاده از صورت - به عنوان رمزی که به معنا منتهی می شود - به شرح و تبیین عمیق ترین آموزه ها و تعالیم کیهان شناسی، روانشناسی، انسان شناسی و نیز فلسفه هنر می پرازد. از نظر مولانا همه موجودات، نشانه ها و رمزهایی هستند که به عوالم روحانی ورای خود شهرت دارند.

آنه ماری شیمل نیز در مقاله "مولانا : دیروز، امروز و آینده" آورده است : همان طور که قبلا گفته ام مولانا استاد اشارت است. او لسان الحال، سخن درونی هر مخلوقی را درک می کند و می داند که "کل عالم از جلال و عظمت خداوند حکایت می کند" مولانا به ما پیروی از این آیه قرآنی را می آموزد که خدا "نشانه های قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان" قرار داد تا آیات و نشانه های پروردگار را در همه جا بیابیم... مولانا به ما می آموزد به ارزش ظاهری چیزها نظر نکنیم بلکه بکوشیم معنی عمیق تر وقایع را بشناسیم. لطف ممکن است در زیر قهر پنهان باشد و چه بسا در بن شادی، غم نهفته باشد.