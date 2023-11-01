دیدار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با وزیرکار ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با نارک مکارچیان، وزیر کار و خدمات اجتماعی کشور ارمنستان، دیدار و گفت‌وگو کردند.

انسیه خزعلی ضمن خوش‌آمدگویی به هیأت ارمنستان، به شرح برنامه‌های این معاونت و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در موضوع زنان، به ویژه زنان سرپرست خانوار پرداخت.

وی ضمن اشاره به طرح مشاوره زوجین برای پیشگیری از آسیب طلاق و تقویت و استحکام خانواده، به رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه با کارگاه‌های ۹ گانه و با هدف ارتقا آگاهی و سلامت خانواده‌ها و نیز تأمین و گسترش مشاغل خانگی پرداخت و افزود: در یک سال گذشته حدود یک درصد کاهش بیکاری بانوان را شاهد بوده‌ایم و تنها برای زنان سرپرست خانوار ۴۸۰۰ شغل ایجاد شده است.

وزیر کار و خدمات اجتماعی ارمنستان، ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران، خاطرنشان کرد: مساله خانواده در ارمنستان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و همیشه در سیاست‌گذاری‌ها بحث خانواده کانون توجه بوده است.

وی ادامه داد: در جامعه ارمنستان تعداد زنان نسبت به مردان بیشتر است که برای جذب این زنان در فعالیت‌های اجتماعی و حضور فعال در جامعه برنامه‌ریزی‌شده است. همچنین قوانینی در حمایت از حضور زنان در جامعه به موازات افزایش فرزندآوری، پیشگیری از مهاجرت و ارتقای کیفی جامعه با تنظیم سند راهبرد جمعیت‌شناسی تصویب شده است.

در پایان افزایش سطح همکاری‌های دوجانبه مخصوصاً در قالب برگزاری بازارهای مجازی تولیدات بانوان ایران و ارمنستان و تبادل تجارب در موضوع خانواده با لحاظ مشترکات فرهنگی دو کشور و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مورد توافق طرفین قرار گرفت.