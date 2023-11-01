به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رضوانشهر اظهار کرد: شهرستان رضوانشهر از مردمانی فرهیخته، دارای آداب و رسوم، غنای فرهنگی و اعتقادات مذهبی بسیار بالایی بهره مند است.

وی با بیان اینکه هدف همه مسئولان خدمت به مردم است، افزود: خدمت رسانی صادقانه به مردم جزو اولویت‌های دولت سیزدهم است و مسئولان استانی باید این مهم را در دستور کار قرار دهند.

عباسی با تاکید بر اینکه باید برای رفاه عمومی مردم در بخش‌های مختلف تلاش مضاعف کنیم، اضافه کرد: در بخش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی هم باید توجه ویژه شود و مردم با آرامش زندگی کنند.

استاندار گیلان با اشاره به ظلم‌های بیشمار استکبار جهانی علیه کشور افزود: تاریخ یکصد ساله ایران اسلامی را که مطالعه کنیم متوجه خواهیم شد که استعمار پیر انگلیس در دوره‌های گذشته چه بلاهایی بر سر کشور ما آورده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه نظام اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی شکل گرفته است، ادامه داد: امام راحل با قیام خود کشور را هدایت و به پیروزی رساند تا مردم سالاری دینی و کشور داری اسلامی در جامعه گسترش داده شود.

عباسی با اشاره به در پیش بودن یوم الله ۱۳ آبان و ۳ رویداد در این روز تصریح کرد: ۱۳ آبان سال ۴۳ امام راحل تبعید شدند، ۱۳ آبان سال ۵۷ رژیم طاغوت به دستور مستقیم استکبار جهانی دانش آموزان را به شهادت رساند و ۱۳ آبان سال ۵۸ نیز لانه جاسوسی توسط دانشجویان فتح شد که ما باید به معنای واقعی این سه رویداد مهم را بازگو کنیم.

استاندار گیلان تصریح کرد: باید به مردم نشان داد که آمریکا هیچ تغییری نکرده و با همان نگاه ضد حقوق بشری به جوامع نگاه می‌کند به طوری که امروز این موضوع را به طور وضوح در غزه شاهد هستیم که چگونه زنان و کودکان بی‌گناه به خاک و خون کشیده می‌شوند.

عباسی با تاکید بر لزوم بازخوانی دستاوردهای انقلاب اسلامی به ویژه در ۱۳ آبان گفت: امروز نیازمند تبیین علل چندین دهه دشمنی آمریکا با نظام جمهوری اسلامی و لزوم استمرار حرکت انقلاب برای جامعه هستیم و دانش آموزان و دانشجویان وظیفه مهم زنده نگه داشتن آرمان‌های یوم الله ۱۳ آبان را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه ما بیش از ۴۴ سال است در حال مقابله با دشمن هستیم و این استقامت مردم جای تحسین دارد، اضافه کرد: امروز بر همه مسئولان واجب است با تمام وجود صادقانه به مردم خدمت کرده و اگر جایی نتوانستیم عذرخواهی کنیم.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه مسکن و اشتغال ۲ راهبرد جدی در برنامه راهبردی دولت سیزدهم است، تصریح کرد: دولت طرحی در راستای توانمند کردن روستاییان و کارآفرینی با محوریت مردم دارد.

عباسی با تاکید بر اینکه پروژه‌های نیمه کاره استان در جریان است، ادامه داد: دولت سیزدهم تکلیف محور است و خلف نخواهد کرد و مسیری که برای ما ترسیم شده است را ادامه می‌دهیم.