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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۷

پینگ پنگ بازان در رقابت هاى آزاد اروپا شرکت می کنند

پینگ پنگ بازان در رقابت هاى آزاد اروپا شرکت می کنند

بازیکنان اعزامى به رقابت های جهانى تنیس روى میز پیش از سفر به چین درمسابقات آزاد اروپا شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ‏‎پیکارهاى آزاد تنیس روی میز اسلونى وکرواسى همچون سال هاى گذشته در تقویم فدراسیون جهانى تنیس روى میزقرار دارد. این مسابقات به فاصله چند روز از یکدیگر و پیش از شروع رقابت هاى جهانى چین برگزارمی شود.

فدراسیون تنیس روى میزکشورمان که طی سال های اخیر در مورد اعزام بازیکن به این مسابقات فعال بود، امسال نیز در نظر دارد پس از معرفى نمایندگان اعزامى به رقابت هاى جهانی چین آنها را براى کسب آمادگى هرچه بیشتر به یکى از این دو تورنمنت اعزام کند.

رقابت هاى انتخابى تیم ملى تنیس روی میز براى مشخص شدن چهره بازیکنان شرکت کننده درمسابقات جهانى چین اواخر آذر ماه برگزارمی شود. پیکارهاى جهانى تنیس روی میز 5 تا 12 اسفند درکشور چین برگزار می شود.

کد مطلب 592792

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