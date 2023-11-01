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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۹

استاندار قزوین:

حضور شمس آذر در لیگ برتر باعث ایجاد نشاط اجتماعی در قزوین شده است

حضور شمس آذر در لیگ برتر باعث ایجاد نشاط اجتماعی در قزوین شده است

قزوین- استاندار قزوین گفت: حضور تیم فوتبال شمس آذر در لیگ برتر نشاط اجتماعی بی نظیری را در قزوین به وجود آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال شمس آذر اظهار داشت: پیروزی‌های تیم فوتبال شمس آذر در بازی‌های اخیر ارزشمند است و امیدواریم در مسابقه فردا و تمامی مسابقات لیگ برتر ادامه دار باشد.

وی با بیان اینکه مجموعه مدیریتی استان در حد وسع و توان در کنار تیم و هواداران شمس آذر است، افزود: از تمامی مردم استان دعوت می‌کنم با حضور در ورزشگاه تمام قد از تیم حمایت کنند تا این موفقیت‌ها ادامه دار باشد.

اعلایی گفت: با درایت کادر فنی و تلاش بازیکنان، تیم شمس آذر که با امتیاز منفی شروع کرده بود امروز در مسیر خوبی قرار دارد و افتخار آفرینی تیم شمس آذر منجر به رشد و توسعه ورزش استان شده است.

استاندار قزوین اضافه کرد: حضور تیم شمس آذر در لیگ برتر برای استان ابعاد اقتصادی هم دارد و در بخش‌های مختلف به خصوص گردشگری قطعاً ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شده است از این لحاظ قدردان زحمات مالکین این مجموعه هم هستیم.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: حضور در لیگ برتر فقط مختص حوزه ورزش نمی‌شود و حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شود و در استان نشاط ایجاد شده پس از حضور تیم شمس آذر در لیگ برتر بی نظیر است.

وی در پایان افزود: در دیدار اخیر با وزیر وزیر ورزش و جوانان مهم‌ترین خواسته‌ها و مطالبات اهالی ورزش استان مطرح شد و نکته جالب پیگیری و اطلاع وزیر ورزش و جوانان از نتایج تیم شمس آذر بود که نشان دهنده اهمیت موضوع است.

کد مطلب 5927921

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