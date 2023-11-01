حضور شمس آذر در لیگ برتر باعث ایجاد نشاط اجتماعی در قزوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال شمس آذر اظهار داشت: پیروزی‌های تیم فوتبال شمس آذر در بازی‌های اخیر ارزشمند است و امیدواریم در مسابقه فردا و تمامی مسابقات لیگ برتر ادامه دار باشد.

وی با بیان اینکه مجموعه مدیریتی استان در حد وسع و توان در کنار تیم و هواداران شمس آذر است، افزود: از تمامی مردم استان دعوت می‌کنم با حضور در ورزشگاه تمام قد از تیم حمایت کنند تا این موفقیت‌ها ادامه دار باشد.

اعلایی گفت: با درایت کادر فنی و تلاش بازیکنان، تیم شمس آذر که با امتیاز منفی شروع کرده بود امروز در مسیر خوبی قرار دارد و افتخار آفرینی تیم شمس آذر منجر به رشد و توسعه ورزش استان شده است.

استاندار قزوین اضافه کرد: حضور تیم شمس آذر در لیگ برتر برای استان ابعاد اقتصادی هم دارد و در بخش‌های مختلف به خصوص گردشگری قطعاً ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شده است از این لحاظ قدردان زحمات مالکین این مجموعه هم هستیم.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: حضور در لیگ برتر فقط مختص حوزه ورزش نمی‌شود و حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شود و در استان نشاط ایجاد شده پس از حضور تیم شمس آذر در لیگ برتر بی نظیر است.

وی در پایان افزود: در دیدار اخیر با وزیر وزیر ورزش و جوانان مهم‌ترین خواسته‌ها و مطالبات اهالی ورزش استان مطرح شد و نکته جالب پیگیری و اطلاع وزیر ورزش و جوانان از نتایج تیم شمس آذر بود که نشان دهنده اهمیت موضوع است.