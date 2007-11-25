به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد که پیش از ظهر امروزدر نخستین همایش سراسری هنرمندان بسیجی در هتل المپیک تهران سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز رژیم صهیونیستی به دنبال یار جدیدی است تا بتواند با کمک آن به خواسته هایش در قبال فلسطین دست پیدا کند که استکبار جهانی به طور کامل از این رژیم حمایت می کند که نشست پاییزی از سوی آمریکا برگزار می شود در همین زمینه است.

احمدی نژاد با اشاره به انتخابات سال گذشته که در فلسطین برگزار شد ، گفت: وقتی در سال گذشته انتخاباتی تقریبا آزاد در فلسطین برگزار شد دیدیم که مردم انقلابی فلسطین به چه اشخاصی رای دادند، اگر در کشورهای استکباری به خصوص آمریکا بگذارند تا انتخاباتی آزاد برگزار شود باید بدانند که مردم این کشور نیز دیگر به سرمداران فعلی کاخ سفید رای نخواهند داد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این موضوع در حال حاضر در بین نامزدهای انتخاباتی آینده ریاست جمهوری آمریکا نیز دیده می شود، گفت: بنده در همین جا اعلام می کنم که سردمداران کاخ سفید به ما اجازه دهند که نا به عنوان ناظر در انتخابات ریاست جمهوری آنان حضور داشته باشیم تا ببینیم مردم این کشور آیا بار دیگر به آنها رای خواهند داد یا خیر؟

رئیس جمهوری گفت: استکبار جهانی با برگزاری کنفرانس پاییزی می خواهد به رژیم صهیونیستی قدرت بیشتری ببخشد و فشار بیشتری را به ملت فلسطین وارد کند.

وی تاکید کرد: بنده متاسفاسم که برخی از سران کشورهای همسایه در این اجلاس شرکت می کنند زیرا این گونه نشست تمام سودش به جیب رژیم صهیونیستی می رود.

احمدی نژاد اظهار داشت : سئوالی که در این بین بوجود می آید این است که این کشورها به کدامین حق و از سوی کدام مجمع بین الملی به خود این حق را داده اند تا در خصوص ملت فلسطین تصمیم بگیرند وخود را مدافع رژیم صهیونیستی اعلام کنند آنها به چه حقی این کنفرانس را برگزا رمی کنند.

رئیس جمهوری گفت: بنده به آنها توصیه می کنم دست از این کارهایشان بردارند زیرا این نشست و برخاست ها تا زمانی که حقوق ملت فلسطین کاملا احیا نشود هیچ نتیجه ای برای آنان در بر نخواهد داشت.

وی با اشاره به موضع گیری برخی مسئولین فلسطینی گفت: ما می بینیم که مسئولان برآمده از مردم فلسطین اعلام کرده اند که این نشست را قبول ندارند و آنهایی که در این اجلاس شرکت دارند نیز باید بدانند نامشان در تاریخ به نیکی نخواهد ماند.

احمدی نژاد تاکید کرد: حمایت از رژیم صهیونیستی در اصل توهین به بشریت و کرامت انسانهاست حال متاسفانه فلان آقا این گونه اعلام می کند که تشکیل این جلسه را معجزه است و اعلام می کند که رژیم صهیونیستی هر کجا که می خواهد می تواند زندگی و فعالیت کند.

ادامه دارد...