ترافیک در محور کرج - چالوس سنگین است

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل گرمدره تا ساسانی و محدوده‌های مهرویلا و مهرشهر بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده‌های هشتگرد و کمال شهر و حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و محدوده پل فردیس سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز متذکر شد: ترافیک در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال محدوده تونل‌های شماره ۱۷ و ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا پل زنگوله سنگین است.