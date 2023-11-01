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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۸

مدیرکل راهداری البرز:

ترافیک در محور کرج - چالوس سنگین است

ترافیک در محور کرج - چالوس سنگین است

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل گرمدره تا ساسانی و محدوده‌های مهرویلا و مهرشهر بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده‌های هشتگرد و کمال شهر و حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و محدوده پل فردیس سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز متذکر شد: ترافیک در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال محدوده تونل‌های شماره ۱۷ و ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا پل زنگوله سنگین است.

کد مطلب 5927958

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