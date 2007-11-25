کابوس مرگ نظامیان انگلیسی مستقر در افغانستان را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "لرد گاسری" در گفتگو با هفته نامه ساندی تایمز، با بیان این مطلب در ادامه گفت : اگر دولت انگلیس هر چه سریعتر نیازهای ابتدایی نظامیان خود در افغانستان را تامین نکند؛ آنگاه شاهد مرگ هزاران نظامی انگلیسی خواهیم بود.

ژنرال گاسری که در سال 2001 رئیس ستاد نیروهای دفاعی انگلیس بود، تاکید کرد: کمبودهای نظامی و تاکتیکی موجود در افغانستان اصلا قابل قبول نیستند.

این ژنرال باسابقه ارتش انگلیس که هفته گذشته در مجلس اعیان این کشور،از "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس، به دلیل کوتاهی در افزایش بودجه نظامی ارتش انگلیس به شدت انتقاد کرد، گفت : اگر نخست وزیر مراقب نباشد؛ ارتش انگلیس شکست می خورد و این حرف به این معنا نیست که در آینده هیچ کس به ارتش ملحق نمی شود، بلکه سخنان من به آن معناست که طالبان هزاران نفر از نظامیان ما را در افغانستان به قتل می رساند.

به گزارش مهر، وضعیت نظامیان انگلیسی در افغانستان به حدی وخیم است که در روزهای گذشته تعدادی از ژنرالهای باسابقه ارتش این کشور انتقادهای تندی را از دولت به دلیل کوتاهی در رسیدگی به امور ارتش انجام داده و احتمال شکست در افغانستان را به دولت براون گوشزد کرده اند.

در همین رابطه چندی پیش همین هفته نامه با ارائه گزارشی اعلام کرد : با وجود قولهای "تونی بلر" نخست وزیر سابق انگلیس در سال گذشته مبنی بر اینکه هرگونه تجهیزات و منابع مورد نیاز ارتش انگلیس در اولین فرصت فراهم خواهد شد، اما با این وجود هنوز کمبود تجهیزات حیاتی دراستان "هلمند" افغانستان، محل استقرار 7 هزار نیروی انگلیسی به حال خود باقی است.

از سوی دیگر به تازگی اعلام شده که شواهد موجود نشان می دهند سطح افسردگی و اعتیاد به مشروبات الکلی در بین نظامیان انگلیسی که درعراق و افغانستان خدمت می کنند، در حال افزایش است.

و در پایان اینکه، سر"ریچارد دانت" رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس نیز در گزارشی محرمانه نوشته بود : نظامیان دیگر قادر به ادامه سطح فعلی عملیاتها نیستند؛ ارتش فاقد نفرات کافی است؛ نیروها احساس بی ‌ارزشی و خشم کرده و از خستگی در جنگ عراق و افغانستان رنج می ‌برند.