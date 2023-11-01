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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۷

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی:

تلاش می‌کنیم جاده کنارگذر ایلخچی تا پایان سال بازگشایی شود

تلاش می‌کنیم جاده کنارگذر ایلخچی تا پایان سال بازگشایی شود

تبریز-سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: میزان پیشرفت پروژه جاده کنارگذر ایلخچی بیش از ۸۰ درصد بوده و تلاش می‌شود تا پایان سال‌ جاری امکان بازگشایی مسیر فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده در حاشیه بازدید از جاده کنارگذر ایلخچی، عنوان کرد: طی بازدید امروز ضمن بررسی چالش‌ها و موانع پیشرفت کار، تصمیمات لازم برای حل مشکلات توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف شد.

وی افزود: در راستای ارتقای سلامتی مردم، کاهش تصادفات جاده‌ای و مرگ و میرهای ناشی از تصادفات مسیر، نیازمند همراهی مالکان اراضی مسیر در جهت بازگشایی هستیم.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی هم‌چنین در حاشیه بازدید از مرکز مدیریت راه‌های استان، خاطرنشان کرد: راه‌های استان با ۲۴ دوربین نظارت تصویری، ۹۹ دوربین کنترل سرعت، ۹۸ سامانه ترددشمار و چهار سامانه توزین کنترل می‌شود.

حیدر فتح‌زاده اظهار کرد: توسعه فناوری و بکارگیری آن در مدیریت مطلوب راه‌ها، شناخت نقاط پرترافیک استان، تأمین امکانات مورد نیاز برای رفع مشکلات راه‌ها و در نهایت ارتقای سلامت اداری با بهره‌گیری از حرم داپ یعنی پلاک خوان‌ها و تطابق آن با نوع حمل و مسیر بار نقش مهمی در مدیریت راه‌ها دارد.

وی افزود: کنترل راه‌ها با ۲۴ دوربین نظارت تصویری، ۹۹ دوربین کنترل سرعت، ۹۸ سامانه تردد شمار، چهار سامانه توزین در حال حرکت و شش عدد تابلو اطلاع رسانی متصل به مرکز مدیریت راه‌های استان و سامانه ۱۴۱ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی در ارتباط با مشکلات جاده‌ای است.

گفتنی است؛ سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی را رئیس سازمان بازرسی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و مسئولان شهرک صنعتی سلیمی در بازدید از پروژه عمرانی جاده کنارگذر ایلخچی و پل روگذر شهرک سلیمی و بازدید از مرکز مدیریت راه‌های استان همراهی کردند.

کد مطلب 5927961

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    نظرات

    • IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      3 2
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      تو را خدا حتما دهنمون سرویس شد تو این چند سال
    • جودی IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      4 0
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      بسیار خبر خوب بود، به آقای فتح زاده از مدیران شایسته استانمان خدا قوت عرض می کنم
    • علی US ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      5 0
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      بسمه تعالی خواهشمند است هرچه سریعتر باز شود خسته شدیم از این همه رنج و عذاب
    • M IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      2 0
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      با سلام مشکل فقط کنار گذر ایلچی نیست کنار گذر پلیس راه تا اتوبان کسایی را لطفا حل کنید هر روز یک ساعت در پل پالایشگاه تا پل تراکتورسازی در ترافیک هستیم ممنون
    • محمود غضنفری AE ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 0
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      این کار خیلی مهم است ،از ترافیک تا هدر رفت انرژی و اتلاف وقت و آلودگی وتصادفات جلوگیری می کند
    • حم IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 0
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      الطفا کمربندی باری شهر صوفیان رابزنید
    • علی IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      0 0
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      واقعا اگه قولشون درست باشه باعث نجات جان خیلی ها میشن دستشون درد نکنه
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      0 0
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      حالا حالاها زوده عجله نفرمایید

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