به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتحزاده در حاشیه بازدید از جاده کنارگذر ایلخچی، عنوان کرد: طی بازدید امروز ضمن بررسی چالشها و موانع پیشرفت کار، تصمیمات لازم برای حل مشکلات توسط دستگاههای اجرایی تعیین تکلیف شد.
وی افزود: در راستای ارتقای سلامتی مردم، کاهش تصادفات جادهای و مرگ و میرهای ناشی از تصادفات مسیر، نیازمند همراهی مالکان اراضی مسیر در جهت بازگشایی هستیم.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی همچنین در حاشیه بازدید از مرکز مدیریت راههای استان، خاطرنشان کرد: راههای استان با ۲۴ دوربین نظارت تصویری، ۹۹ دوربین کنترل سرعت، ۹۸ سامانه ترددشمار و چهار سامانه توزین کنترل میشود.
حیدر فتحزاده اظهار کرد: توسعه فناوری و بکارگیری آن در مدیریت مطلوب راهها، شناخت نقاط پرترافیک استان، تأمین امکانات مورد نیاز برای رفع مشکلات راهها و در نهایت ارتقای سلامت اداری با بهرهگیری از حرم داپ یعنی پلاک خوانها و تطابق آن با نوع حمل و مسیر بار نقش مهمی در مدیریت راهها دارد.
وی افزود: کنترل راهها با ۲۴ دوربین نظارت تصویری، ۹۹ دوربین کنترل سرعت، ۹۸ سامانه تردد شمار، چهار سامانه توزین در حال حرکت و شش عدد تابلو اطلاع رسانی متصل به مرکز مدیریت راههای استان و سامانه ۱۴۱ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی در ارتباط با مشکلات جادهای است.
گفتنی است؛ سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی را رئیس سازمان بازرسی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان و مسئولان شهرک صنعتی سلیمی در بازدید از پروژه عمرانی جاده کنارگذر ایلخچی و پل روگذر شهرک سلیمی و بازدید از مرکز مدیریت راههای استان همراهی کردند.
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