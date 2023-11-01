موانع از مسیر سرمایه گذار برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدیان عصر چهارشنبه در نشست کمیته فنی سرمایه گذاری گیلان، اظهار کرد: فرصتهای سرمایه گذاری در گیلان در بخشهای مختلف احصا شده است و باید به آنها ویژه پرداخته شود.
وی با تاکید بر لزوم فراهم سازی بسترهای سرمایه گذاری در گیلان افزود: از سرمایه گذاران در بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در گیلان استقبال میشود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذاران مورد تاکید دولت و مجموعه استانداری است، گفت: بسترهای سرمایه گذاری در گیلان با تشکیل نشستها و بازدیدها و پایش میدانی تسهیل بخشیده میشود.
محمدیان، گردشگری و کشاورزی را دو شاخصه مهم حوزه سرمایه گذاری گیلان برشمرد و بیان کرد: ظرفیتهای خوبی برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری گیلان وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم جذب سرمایه گذار و حمایت از آن در راستای بهبود شاخصهای اشتغال، توسعه و اقتصاد استان گیلان افزود: دستگاهها و مسئولان در راستای جذب سرمایه گذار بومی و غیر بومی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در گیلان تلاش کنند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان با بیان اینکه موانع از سر راه سرمایه گذار برداشته شود، گفت: برای ترغیب و جذب صاحبان سرمایه در راستای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف باید انگیزه ایجاد کرد.
گفتنی است، تعدادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی مشکلات و دغدغههایشان را در نشست کمیته فنی سرمایه گذاری گیلان مطرح کردند.
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