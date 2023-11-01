به گزارش خبرنگار مهر از شهرکرد، موسی انصاری امروز در جلسه ستاد بزرگداشت یومالله ۱۳ آبان با اشاره به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه، اظهار کرد: هرروز عده بسیار زیادی از مردم مظلوم فلسطین به خاک و خون کشیده میشوند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: متأسفانه سازمانهای حقوق بشر، جامعه بینالملل و مجامع عمومی دربرابر جنایات هولناک رژیم صهیونیستی سکوت کردهاند و یا اینکه از قدرت اجرایی لازم برخوردار نیستند.وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) همواره ماهیت حقیقی رژیم صهیونیستی را به جهانیان گوشزد کرده بود، ادامه داد: اگر جوامع بینالمللی و جامعه اسلامی براساس فرمایشات امام راحل همت کرده و عزم خود را جزم کرده بودند امروز این رژیم جعلی وجود نداشت.
انصاری با اشاره به اینکه باید فضای جامعه برای یومالله ۱۳ آبان آماده شود، عنوان کرد: حرکت پرشور مردم و به ویژه نسل جوان میتواند تأثیر بسزایی بر سیاستهای بینالمللی داشته باشد همچنین لازم است در این روز ابعاد جنایات رژیم صهیونستی در غزه به گوش جهانیان رسانده شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در شهرکرد از ساعت ۱۰ صبح و از چهارراه بازار آغاز شده و به سمت چهارراه ولی عصر، چهارراه فردوسی، میدان دانش و چهارراه ابوعلی سینا ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ادامه مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در مصلی امام خمینی (ره) و با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین حیدر مصلحی_مشاور عالی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران برگزار خواهد شد.
انصاری خاطرنشان کرد: حضور گروه هنری هزاردستان سفید با لباس اقوام مختلف در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان با رویکرد استکبارستیزی و حمایت از مردم غزه، برپایی ایستگاه نقاشی کودکان، تمهیدات شرکت اتوبوسرانی برای جابجایی شرکتکنندگان در راهپیمایی، برپایی ایستگاه عکس یادگاری، اجرای مسابقه آدمکهای خاص شیطانی برای کودکان و نوجوانان، اجرای سرود دانشآموزان و… از جمله ویژهبرنامههای اندیشیده شده در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان است.
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