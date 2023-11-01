آماده پذیرش مرکبات و کیوی مازندران در بورس هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عشقی شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولتی با بیان اینکه برنج مازندران روی تابلوی بورس قرار گرفته و به صورت مستقیم به مشتری و خریدار عرضه می‌شود، حذف واسطه‌ها را از مزایای عرضه کالا در بورس بیان کرد.

وی افزود: آمادگی داریم محصولات مرکبات و کیوی استان مازندران را در بازار بورس عرضه کنیم به شرط آنکه استانداردهای مورد نیاز اعمال شود تا این کالاها با نمادهای مخصوص در بورس پذیرش شوند.

وی گفت: مازندران قطب تولید مرکبات و کیوی به شمار می‌رود و در بازار سرمایه می‌توانیم از کشاورزان و باغداران حمایت کنیم.

به گزارش مهر، با حضور رئیس سازمان بورس همایش ملی بازار سرمایه قرار است روز پنجشنبه در استان برگزار شود و از دو سامانه ملی بازار سرمایه نیز در این برنامه رونمایی می‌شود.

مازندران سالانه یک میلیون تن برنج و سه میلیون تن مرکبات تولید می‌کند.