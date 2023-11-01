به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله افضلی عصر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی انجمن‌های صنایع همگن و فعالان شهرک‌های صنعتی البرز اظهار کرد: حضور پررنگ صنایع در صحنه‌های تولید و صادرات نشانه حاکمیت هماهنگی و ایستادگی فعالان این عرصه در خنثی کردن اقدامات دشمنان است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز برگزاری اینگونه نشست‌های هم اندیشی را منشأ خیر و برکات فراوان در جهت تسهیل و رفع مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی در سطح استان ارزیابی کرد.

افضلی گفت: در صورتی نتایج حاصل از برگزاری این نشست‌ها با موفقیت در حد انتظار همراه خواهد شد که با مصوب کارشناسی شده، هدفمند و قابل اجرا همراه شود.

وی ادامه داد: باید مشکلات به صورت هدفمند و با نگاه کارشناسی مطرح شود تا در پی رفع آنها باشیم.

افضلی از اقتصاد ایران آن هم در شرایط تحریم به عنوان یک اقتصاد منحصر به فرد در دنیا نام برد و اظهار کرد: از دهه ۵۰ به بعد ایران یک برنامه توسعه‌ای در سطح کلان و خرد را در دستور کار قرار داده است اما بحث و بررسی پیرامون میزان موفقیت در این زمینه نیازمند تشکیل نشست‌های تخصصی‌تر است.

وی از تولیدکنندگان و صنعتگران به عنوان جهادگران بستر جنگ اقتصادی نام برد و افزود: تحریم‌های ظالمانه دهه‌های اخیر مشکلات بسیاری را در مسیر برنامه‌های کلان اقتصادی کشور ایجاد کرده است و همواره برای رفع این چالش‌ها تلاش شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز از مسئولان دستگاه‌های اجرایی به عنوان خادمان مردم نام برد و گفت: خرسندم که صنعتگران با وجود تمام محدودیت‌ها در برابر مشکلات ایستادگی کرده اند و با تمام وجودشان اقتصاد ایران را سرپا نگه داشته اند، بنابراین وظیفه می دانم از این قشر فعال جامعه و دیگر زحمت‌کشان عرصه کار و تولید تشکر و قدردانی کنم.

وی ضمن اعلام همراهی مجموعه مسؤولان البرز در جهت رفع مشکلات بخش تولید در سطح استان، ابراز داشت: ما خادمان شما همواره پیگیر حل مشکلات خرد وکلان صنعتگران هستیم.

افضلی با اشاره به پاره‌ای مشکلات صنعتگران از جمله برخی چالش‌های ارزی، قطعی برق و بیمه تأمین اجتماعی گفت: نشست‌های به صورت مستمر برای این موانع در حال برگزاری است و تا کنون مواردی از آنها رفع شده است.

وی با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به نفت طی چند دهه گذشته اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی های میان مدت و دراز مدت و تلاش وافر فعالان عرصه اقتصاد، جامعه از وابستگی به درآمد نفتی رهایی یابد.

افضلی با اشاره به تلاش مستمر دولت سیزدهم برای بهبود در حد انتظار وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور گفت: نیک می‌دانیم که اکنون صنعتگران بعضاً با مشکل کمبود نقدینگی مواجه اند و بانک‌ها نیز برای رفع این مشکل آنطور که باید وارد صحنه نشده اند.