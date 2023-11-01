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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۷

فرمانده انتظامی کرج خبر داد؛

دستگیری سارق کابل و سیم برق در کرج

دستگیری سارق کابل و سیم برق در کرج

کرج- فرمانده انتظامی کرج از دستگیری دو سارق و کشف ۶ فقره سرقت کابل و سیم برق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل و سیم برق در سطح شهرستان، بررسی موضوع و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۴۴ ولد آباد با اقدامات پلیسی دو سارق را شناسایی و تعداد ۶ فقره سرقت کابل و سیم برق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با اشاره به معرفی متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرقانونی توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.

کد مطلب 5927993

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