دستگیری سارق کابل و سیم برق در کرج

سرهنگ پیمان گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل و سیم برق در سطح شهرستان، بررسی موضوع و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۴۴ ولد آباد با اقدامات پلیسی دو سارق را شناسایی و تعداد ۶ فقره سرقت کابل و سیم برق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با اشاره به معرفی متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرقانونی توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.