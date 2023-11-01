به گزارش خبرنگار مهر مجید دوهندو عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی فعالین فرهنگ و مذهبی گیلان اظهار کرد: گیلانیها در همه عرصهها به ویژه کمکهای خیرخواهانه به عتبات عالیات پیش قدم هستند.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی و ظرفیت شناسی ستاد بازسازی عتبات عالیات افزود: معرفی این ستاد به مردم در راستای جلب اعتماد و مشارکت عمومی در دستور کار قرار دارد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با بیان اینکه خیرخواهی و نوع دوستی جزو فرهنگ ناب مردم گیلان است، گفت: آمادگی برای دریافت کمکهای مردمی برای مردم بی دفاع غزه و فلسطین در گیلان وجود دارد.
وی با بیان اینکه گیلان جزو ۱۰ استان پیشرو در جذب کمکهای مردمی در بخش نذورات برای بازسازی عتبات عالیات است، اضافه کرد: محبت مردم گیلان به آل الله و کمک به حرمین شرفین در راستای مرمت و بازسازی عتبات عالیات ستودنی است.
دوهندو با اشاره به اینکه «نذر» کار دلی و اعتقادی است، افزود: جمع آوری نذورات و کمکهای مردمی در راستای فراهم سازی رفاهیات زائرین و امکانات زیرساختی در عتبات عالیات است.
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