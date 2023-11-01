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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۹

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان:

گیلان جزو ۱۰ استان پیشروی جذب کمک‌های مردمی در بخش نذورات است

گیلان جزو ۱۰ استان پیشروی جذب کمک‌های مردمی در بخش نذورات است

رشت - رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با اشاره به آمادگی دریافت کمک‌های مردمی برای غزه گفت: گیلان جزو ۱۰ استان پیشرو در جذب کمک‌های مردمی در بخش نذورات برای بازسازی عتبات عالیات است.

به گزارش خبرنگار مهر مجید دوهندو عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی فعالین فرهنگ و مذهبی گیلان اظهار کرد: گیلانی‌ها در همه عرصه‌ها به ویژه کمک‌های خیرخواهانه به عتبات عالیات پیش قدم هستند.

وی با تاکید بر لزوم شناسایی و ظرفیت شناسی ستاد بازسازی عتبات عالیات افزود: معرفی این ستاد به مردم در راستای جلب اعتماد و مشارکت عمومی در دستور کار قرار دارد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با بیان اینکه خیرخواهی و نوع دوستی جزو فرهنگ ناب مردم گیلان است، گفت: آمادگی برای دریافت کمک‌های مردمی برای مردم بی دفاع غزه و فلسطین در گیلان وجود دارد.

وی با بیان اینکه گیلان جزو ۱۰ استان پیشرو در جذب کمک‌های مردمی در بخش نذورات برای بازسازی عتبات عالیات است، اضافه کرد: محبت مردم گیلان به آل الله و کمک به حرمین شرفین در راستای مرمت و بازسازی عتبات عالیات ستودنی است.

دوهندو با اشاره به اینکه «نذر» کار دلی و اعتقادی است، افزود: جمع آوری نذورات و کمک‌های مردمی در راستای فراهم سازی رفاهیات زائرین و امکانات زیرساختی در عتبات عالیات است.

کد مطلب 5928003

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