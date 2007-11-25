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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۲

با صدور پیامی؛

جاسبی سالروز تشکیل بسیج را تبریک گفت

جاسبی سالروز تشکیل بسیج را تبریک گفت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور پیامی سالروز تشکیل بسیج، مدرسه عشق و ایثار و یادمان ماندگار حضرت امام (ره) و دوران حماسی دفاع مقدس را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر جاسبی آمده است : تشکیل بسیج از ابتکارات هوشمندانه و خلاقانه حضرت امام (ره) برای تجلی بالندگی و مشارکت مردمی انقلاب اسلامی بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این پیام از جوانان و دانشجویان بسیجی به عنوان طلیعه داران عرصه جهاد، پایمردی و مقاومت در برابر همه جریانهایی که با ترفندهای مختلف به دنبال تضعیف نظام و انقلاب هستند، یاد کرد.

دکتر جاسبی در این پیام خاطر نشان کرد: تفکر و سیره بسیجی عامل مهمی در پویایی، شکوفایی و بالندگی جنبش تولید علم و نهضت آزاد اندیشی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در خاتمه این پیام گفت : بسیج در کنار وظیفه دفاع همه جانبه از میهن اسلامی مان، در رویکردی نوین با استفاده از پتانسیلها و توانمندیها در عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای تقویت جنبش نرم افزاری و تولید علم پیشقدم شود.

کد مطلب 592802

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