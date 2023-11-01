معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ۶ هزار واحد تولیدی در کشور احیا شد

ایلام -معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طول دولت سیزدهم ۶ هزار واحد تولیدی در کشور احیا شده است.