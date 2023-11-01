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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۰۶

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

۶ هزار واحد تولیدی در کشور احیا شد

۶ هزار واحد تولیدی در کشور احیا شد

ایلام -معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طول دولت سیزدهم ۶ هزار واحد تولیدی در کشور احیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کریمی بیرانوند عصر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی ایلام اظهار داشت: یکی از اصلی ترین برنامه‌های دولت در حوزه توسعه و تأمین بازار کار احیای واحدهای نیمه کاره است.

وی افزود: در همین دولت هم منابع مختص به احیا واحدهای نیمه فعال داریم که هیچ وقت در دولت‌های گذشته سابقه نداشته یعنی یک سری منابع و تسهیلات صرفاً بابت احیا در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۶ هزار واحد فعال و نیمه فعال در همین دولت تا الان احیا شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از ۱۰۰ واحد در استان ایلام طی همین دو سال احیا شده است.

کد مطلب 5928025

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