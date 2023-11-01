به گزارش خبرگزاری مهر، لاله افتخاری، مشاور امور بانوان کمیته امداد در مراسم افتتاح جشنواره انجمن دیپلماتیک بانوان بر ضرورت بازاریابی جهانی برای محصولات و تولیدات مددجویان تاکید کرد و گفت: دستاوردهای بانوان مددجو ظرفیت بزرگی برای صادرات دارد.

وی افزود: امروز توفیق داریم تا گوشه‌ای از توانمندی‌های مددجویان کمیته امداد را به نمایش بگذاریم و تلاش بر این بود که در این جشنواره که نمایندگان کشورهای مختلف دنیا، بهترین هنر کشور خود را آورده‌اند، مددجویان ما نیز دستاوردهای خود را نشان دهند تا دنیا از موفقیت بانوان ما مطلع شود.

افتخاری تاکید کرد: از طرفی این رویداد، بازار خوبی برای محصولات ما در کشورهای دیگر فراهم خواهد کرد و گامی برای ایجاد نمایشگاه‌های بین‌المللی برای محصولات مددجویان کمیته امداد خواهد بود.

مشاور امور بانوان کمیته امداد خاطرنشان کرد: خوشبختانه کیفیت تولیدات بانوان ما از سطح مناسبی برخوردار است و قیمت رقابت‌پذیری با محصولات جهانی دارد.

گفتنی است؛ ۳۳ مددجوی کمیته امداد با نمایش تولیدات و محصولات متنوع، در جشنواره خیریه دیپلماتیک بانوان حضور دارند. این جشنواره شامل تولیداتی در حوزه البسه و پوشاک، محصولات خوراکی، صنایع‌دستی، لوازم کودکانه، عطر و محصولات خانگی است.

جشنواره انجمن دیپلماتیک بانوان به مدت سه روز در تالار آبگینه وزارت امور خارجه با حضور همسران وزرای امور خارجه و سفرای کشورهای دیگر برپا است.