۱۷۴ آیین بزرگداشت مفاخر در سطح ملی برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی غروب چهارشنبه در مراسم کنگره ملی ابن یمین فریومدی به میزبانی سالن پورسینای شاهرود ضمن بیان اینکه همه ما نام بسیاری از مفاخر را شنیده و به خاطر سپرده‌ایم اما بزرگان علم و ادب فراتر از این نام و نشان‌ها هستند، ابراز داشت: حفظ اشعار و ظاهر این ابیات مد نظر بزرگان مفاخر ما نبوده است.

وی ضمن بیان اینکه مفاخر اندیشه‌های خود را در قالب‌های موزون بیان کردند، افزود: ذهن آنها سرشار از اندیشه‌های وسیعی بود که بهترین و جذاب‌ترین قالب برای پذیرش و فهم عمومی زبان شعر است.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران ضمن بیان اینکه تلاش مفاخر بر این بود که با استفاده از ابزار شعر اندیشه‌های خود را بنمایانند، ابراز داشت: اینکه بخواهیم ابعاد و زوایای آن‌ها را دریابیم در حقیقت نیازمند فرهنگ سازی جدی و عمومی است که نباید در این راه تنها به دستگاه‌های دولتی بسنده کنیم.

شالویی ضمن بیان اینکه طی سال جاری ۱۷۴ آئین بزرگداشت از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور برگزار شده است، تصریح کرد: این به تنهایی کافی نیست و مهم اینکه تأثیر آن را بتوان پیدا کرد و نفوذ کلام را در ذهن و زندگی دریافت.

وی ضمن بیان اینکه ۱۰۱ سال از تأسیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور تا به امروز می‌گذرد، افزود: طی این سده ۳۸ بنا برای مفاخر، توسط انجمن بازسازی و مرمت یا ساخته شدند.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران ضمن بیان اینکه بعد از رسیدگی به آرامگاه و توجه به حظ بصری باید مراسم نکوداشت برای شناساندن هر چه بیشتر مفاخر برگزار شود، ابراز داشت: در کنار همه اینها آثار این مفاخر باید منتشر و در دسترس همگان قرار گیرد.

شالویی ضمن بیان اینکه زبان مفاخر گذشتگان را باید به یک زبان ساده و روان و قابل فهم برای زندگی امروز تبدیل کرد، بیان داشت: نمی‌شود با یک زبان سخت از جوانان و طبقات مختلف جامعه خواست که حرف آنها را بفهمند طبیعی که به سمت و سوی برخی از دیگر از مفاهیم رغبت نشان دهند.

وی ضمن بیان اینکه زبان این مفاخر که در دوره‌های قبل زندگی می‌کردند مربوط به دوره خودشان بوده است، افزود: جا دارد که این متون به زبان ساده‌تری تبدیل شوند.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران ضمن بیان اینکه با وجود فرزانگان، اندیشمندان و ادیبان قابلیت فهم بیشتر و بهتری را از متون تاریخی به ما ارائه می‌دهند، ابراز داشت: این شخصیت‌ها و اندیشه‌های آنها می‌بایست بیشتر و بهتر معرفی شوند تا جوانان از آن فراری و گریزان نباشند.

شالویی تصریح کرد: اگر با شرح، توضیح و استفاده از ابزار و برنامه‌های فرهنگی و هنری و زبان روز اسباب و زمینه‌های آشنایی و پیوستگی این گسستگی را فراهم کنیم و هر چه بیشتر در زندگی خویش بیاوریم و یقین بدانید اگر ابن یمین فریومدی را خوب بشناسیم و با اندیشه‌های معنوی، فرهنگی و تاریخی خود پیوند برقرار کنیم دیگر جوان ما به سراغ متون دیگر نخواهد رفت.

وی افزود: بیگانگان در مقابل سعدی، حافظ، مولانا، ابن یمین فریومدی و این بزرگان دیگر چیزی برای گفتن ندارند و موجودی آنها کف روی آب است، لذا امروز به چنان سرچشمه‌های عظیمی دسترسی داریم که به عنوان مثال نه تنها اندیشه مولانا فرسوده نشده بلکه برای زندگی امروز نیز همچنان نو است.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران ابراز داشت: در انجمن تمام دغدغه‌ها بر اینکه روزی برسد دانش‌آموز بتواند شفا و قانون بوعلی را هم بخواند و به اندیشه‌های شیخ سهروردی دست یابد و برای او سخت و دشوار نباشد.

شالویی در ادامه تصریح کرد: وزرات فرهنگ از وزرات آموزش و پرورش درخواست کرد برای شناساندن مفاخر کتاب مفاخر باید در حوزه درسی قرار داده شود که در آن می‌تواند مفاخر استانی با جنبه ملی و جهانی نیز درج شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید این بزرگان را ابتدا برای خودمان معرفی کنیم، اضافه کرد: خوشبختانه دولت برای جلوگیری از مصادره بزرگان توسط بیگانگان نیز اهتمام جدی دارد و در این راستا تلاش می‌کند.