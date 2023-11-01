به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی شامگاه چهارشنبه در مراسم کنگره ملی ابن یمین فریومدی به میزبانی سالن پور سینا شاهرود ضمن بیان اینکه نامهربانی‌های بسیاری به تاریخ شده است، ابراز داشت: برای جبران باید توجه خود را به سمت حفظ و اشاعه میراث ملموس، ناملموس و معنوی ببریم.

وی ضمن بیان اینکه در هر جامعه‌ای از جمله در شرق استان سمنان شاهرود و میامی مفاخری هستند که باید شناسانده شوند، افزود: در صورت آگاه سازی وجود این بزرگان، مفاخر و ارزش‌ها قطعاً جوامع به آن افتخار خواهد کرد.

فرماندار شاهرود بابیان اینکه باید کوشید تا از این دست کنگره‌ها بیشتر برگزار شود، ابراز داشت: اجرای کنگره‌های ملی برای دیگر بزرگان این دیار می‌بایست در دستور کار قرار گیرد و برای برگزاری آنها برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

جلالی ضمن بیان اینکه با برگزاری مراسم مناسب و درخور برای تکریم بزرگان و افراد صاحب نام در شهرستان می‌توان شاهد رقم خوردن اتفاقات زیبا بود، تصریح کرد: با این قبیل اقدامات می‌توان به تاریخ و وجود بزرگان و اندیشه‌های آنها افتخار کرد و بالید.

وی ضمن بیان اینکه باید در زنده نگه داشتن و پاسداشت همه ارزش‌ها تلاش کرد، افزود: باید توجه به تاریخ و بزرگان بیشتر شود که راه آن از گذرگاه دل همین نکوداشت‌ها می‌گذرد.