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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۷

مردم سمنان زمستان امسال قطعی گاز ندارند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت: با تزریق و ذخیره سازی گاز در خط لوله 48 اینچ سمنان به دامغان، پیش بینی می شود، مردم شهرستان سمنان، زمستان امسال تا 95 درصد با مشکل قطعی گاز مواجه نشوند.

اسماعیل حقیقت حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: بهره برداری، تزریق و ذخیره سازی گاز در خط لوله سمنان به دامغان از یک هفته پیش آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود دو میلیون متر مکعب گاز در این خط انتقال ذخیره شده است که در صورت قطع گاز و یا افت فشار در زمستان امسال، مورد استفاده قرار می گیرد.

حقیقت حسینی یادآور شد: با ذخیره این گاز، پیش بینی می شود زمستان امسال، گاز جایگاه های CNG، کارخانجات و صنایع بزرگ نیز قطع نشود.

وی تاکید کرد: شهرستان های دامغان و شاهرود به دلیل عدم افت فشار گاز و استفاده گاز از خط لوله دیگر دچار قطعی گاز نخواهد شد.

کد مطلب 592805

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