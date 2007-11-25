مردم سمنان زمستان امسال قطعی گاز ندارند

اسماعیل حقیقت حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: بهره برداری، تزریق و ذخیره سازی گاز در خط لوله سمنان به دامغان از یک هفته پیش آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود دو میلیون متر مکعب گاز در این خط انتقال ذخیره شده است که در صورت قطع گاز و یا افت فشار در زمستان امسال، مورد استفاده قرار می گیرد.

حقیقت حسینی یادآور شد: با ذخیره این گاز، پیش بینی می شود زمستان امسال، گاز جایگاه های CNG، کارخانجات و صنایع بزرگ نیز قطع نشود.

وی تاکید کرد: شهرستان های دامغان و شاهرود به دلیل عدم افت فشار گاز و استفاده گاز از خط لوله دیگر دچار قطعی گاز نخواهد شد.