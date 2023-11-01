۲ فروشگاه به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی در پرند پلمب شدند

‌محمد یوسف‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر، از پلمب دو فروشگاه در پرند به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی خبر داد.

یوسف وند با بیان اینکه این اقدام به دنبال پیگیری اعتراضات مردمی نسبت به عدم رعایت شئونات اسلامی خصوصاً مجتمع‌های تجاری صورت گرفته است اظهار کرد: در همین رابطه به برخی از کسبه تذکر جدی داده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم در ادامه ضمن هشدار به اصناف کسب‌هایی که شئونات اسلامی چه در فضای کسب و یا فضای مجازی را رعایت نمی‌کنند گفت: دادستانی برخوردهای جدی را در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله کشف حجاب شروع کرده و در این خصوص با کسی تعارف ندارد، لذا از همه اصناف و کسبه‌ها می‌خواهیم که هنجارهای اجتماعی خصوصاً حجاب را رعایت کنند.