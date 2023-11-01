برش مهندسی فرهنگی پارسیان ظرف یک سال آینده تدوین خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا عصر چهارشنبه ضمن تبیین جایگاه شورای فرهنگ عمومی و نقش بینظیر آن در ارتقا فرهنگ، بر جدیت تمامی مسئولین و اعضای این شورا تاکید کرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان پارسیان ضمن بیان ضرورت داشتن برنامه و چشم انداز بیان داشت: استان هرمزگان جز اولین استانهایی است که نقشه مهندسی فرهنگی استان را تهیه و تدوین کرده است و باید در کمتر از یک سال آینده به اهتمام اداره ارشاد اسلامی و حمایت مالی فرمانداری شهرستان، برش شهرستانی نقشه مهندسی فرهنگی شهرستان تهیه و تدوین شد.
وی عنوان کرد: رعایت ارزشهای اسلامی و حجاب در بین گردشگاهها، حمایت از برنامههای فرهنگی در سواحل و تفریحگاهها، شناسایی، دعوت و برگزاری دورههای آموزشی جهت تمامی مسئولان اماکن بوم گردی و اقامتی و لیدرهای گردشگری شهرستان، برای رعایت ارزشهای اسلامی در تفریحگاهها، از جمله مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان بود.
در این جلسه رئیس دادگستری شهرستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان، شهردار پارسیان، معاون فرماندار و جمع دیگری از مسولان، در زمینه لزوم برنامهریزی برای حضور گردشگران با رعایت ارزشهای اسلامی در شهرستان گزارشاتی ارائه کردند.
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