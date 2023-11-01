قلع و قمع ۱۴بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حسنی با بیان اینکه ۱۴ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین قلع و قمع شدند، اظهار کرد: با تخریب و قلع و قمع این بناهای غیرمجاز بالغ بر ۲۸۰۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی روستاهای حمید آباد و آشنستان از توابع بخش مرکزی این شهرستان به چرخه تولید بازگشت.

وی افزود: این عملیات در راستای جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اجرا شده است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان قزوین یادآور شد: این بناهای غیر مجاز شامل احداث ساختمان، محوطه سازی و دیوارکشی بوده که با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت اراضی کشاورزی، امور اراضی شهرستان قزوین، یگان امداد نیروی انتظامی و عوامل راهداری اجرا شده است.