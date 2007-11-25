همایش بسیجیان اهل قلم در نهبندان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند ، مسئول نمایندگی ولی فقیه ناحیه نهبندان صبج امروز در این همایش از قلم به عنوان مهمترین عامل پیوند تاریخ تمدن و فرهنگ‌ ها یاد کرد و افزود: نویسندگان باید تعمیق پیوند انسان‌ها با خدا را در تولیدات و آثار خود مورد توجه قرار دهند.

حجت الاسلام علیرضا باقری ‌راد اظهار داشت: حرکت قلم اگر در راستای گسترش ارزش ها و فضائل انسانی باشد، دارای ارزش است و قلم همانگونه که می‌ تواند موجب عزت یک ملت باشد می ‌تواند ذلت و نابودی جامعه را نیز منجر شود.

وی همچنین تاکید کرد: خبرنگاران و اصحاب قلم باید فعالیت های نهادهایی مانند بسیج را بازگو نمایند تا جامعه بیش از پیش با این نهاد انقلابی آشنا شود.

مسئول روابط عمومی و تبلیغات منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان جنوبی نیز در این همایش از راه اندازی باشگاه خبرنگاران افتخاری خبر داد و یادآور شد: این باشگاه با هدف اطلاع‌ رسانی به افکار عمومی در زمینه انجام ماموریت‌ های متنوع نیروی مقاومت بسیج ایجاد شده است.

محمد محسنی با اشاره به رسالت های بسیج خاطر نشان کرد: برگزاری محافل رسانه ‌ای از مهمترین ماموریت‌ های ابلاغی بسیج است.

وی از خبرنگاران و نویسندگان به عنوان مهمترین رکن اطلاع رسانی در جامعه یاد کرد و ادامه داد: با توجه به وجود توطئه های نرم افزاری دشمن، اصحاب قلم بسیجی باید با تمام توان با تهاجم فرهنگی مقابله کنند.

محسنی راه ‌اندازی سایت خبرگزاری منطقه مقاومت بسیج خراسان جنوبی را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای اطلاع رسانی برشمرد و عنوان کرد: اخبار مربوط به رده‌‌ های مقاومت بسیج استان روزانه از طریق این سایت قابل دریافت است.

این مسئول بیان داشت: 300 خبرنگار افتخاری بسیجی در سطح استان ساماندهی شده و مسئولیت تهیه اخبار رده ‌های مقاومت بسیج را بر عهده دارند.

تا کنون، دیدار مسئولان شهرستان نهبندان با امام جمعه این شهرستان، برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع)، سخنرانی و مسابقات فرهنگی ویژه هفته بسیج و برگزاری همایش های ویژه هفته بسیج از اقدامات انجام شده در راستای بزرگداشت هفته بسیج در نهبندان بوده است.