یک تن زغال قاچاق در شهرستان کهگیلویه کشف شد

به گزارش خبرگزاری، سرهنگ سید محمد موسوی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در منزل اقدام به نگهداری زغال چوب قاچاق می‌نماید، بلافاصله موضوع در دستورکار مأموران انتظامی پاسگاه اسفندان این شهرستان قرار گرفت.

وی ابراز داشت: مأموران در بازرسی از این منزل یک تن زغال قاچاق به ارزش ۶۰ میلیون ریال کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: در این زمینه یک نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در این رابطه را، از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.