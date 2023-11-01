  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۲۴

فرمانده انتظامی کهگیلویه خبر داد؛

یک تن زغال قاچاق در شهرستان کهگیلویه کشف شد

یک تن زغال قاچاق در شهرستان کهگیلویه کشف شد

یاسوج_ فرمانده انتظامی کهگیلویه گفت: یک تن زغال قاچاق در این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری، سرهنگ سید محمد موسوی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در منزل اقدام به نگهداری زغال چوب قاچاق می‌نماید، بلافاصله موضوع در دستورکار مأموران انتظامی پاسگاه اسفندان این شهرستان قرار گرفت.

وی ابراز داشت: مأموران در بازرسی از این منزل یک تن زغال قاچاق به ارزش ۶۰ میلیون ریال کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: در این زمینه یک نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در این رابطه را، از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5928085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سجاد IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      لطفاً بررسی کنید بعد از گرفتن و ثبت شدن کجا استفاده و فروخته میشوند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها