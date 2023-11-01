به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه بررسی مشکلات مجتمعهای پرورش آبزیان لرستان، اظهار داشت: در این جلسه پیشنهادات لازم برای احیای مجتمعهای مهم پرورش آبزیان به نماینده هلدینگ کشاورزی اکسیر کوثر بهعنوان سرمایهگذار برای بررسی بیشتر ارائه شد.
وی ضمن تشکر از همراهی مجموعه استانداری لرستان بهویژه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، عنوان کرد: خوشبختانه حمایتهای لازم بهمنظور تأمین اعتبار برای احیای این واحدها از طرف استانداری انجام خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، ابراز امیدواری کرد که تا هفته آینده احیای این مجتمعهای پرورش آبزیان آغاز شود و گفت: هفته آینده خبرهای خوبی برای مردم لرستان خواهیم داشت.
حسینی، در مورد تأثیر احیای مجتمعهای پرورش آبزیان لرستان در زنجیرهٔ تولید آن در کشور، اظهار کرد: با احیای این مجتمعها یک جهش بزرگ تولید آبزیان بهویژه ماهی قزلآلا به وجود خواهد آمد.
وی افزود: با این احیا، تولید تخم قزلآلا کشور از ۳۵۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون در سال خواهد رسید.
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