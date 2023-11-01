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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۳۷

معاون استاندار لرستان:

فعالیت‌ها در نظام تعلیم‌وتربیت باید پیوست فرهنگی داشته باشند

فعالیت‌ها در نظام تعلیم‌وتربیت باید پیوست فرهنگی داشته باشند

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تأکید کرد: فعالیت‌ها در نظام تعلیم‌وتربیت باید پیوست فرهنگی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان یاوری امروز چهارشنبه در هشتمین جلسه شورای آموزش‌وپرورش لرستان، به اهمیت این شورا به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها و برآوردن نیازهای فرهنگی استان اشاره کرد و اظهار داشت: بهره‌گیری از خرد جمعی و استفاده همه از ظرفیت‌ها برای برون‌رفت از مشکلات تعلیم‌وتربیت ضروری است.

وی با بیان اینکه آموزش‌وپرورش به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، می‌تواند باتربیت نیروهای ماهر و مستعد، در توسعه همه‌جانبه استان نقش بسزایی ایفا کند، بیان کرد: مدارس زمینی بکر برای پرورش استعدادها و تربیت نیروی انسانی در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی هستند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به رویکرد دینی و انقلابی در فعالیت آموزش‌وپرورش، تأکید کرد: فعالیت‌هایی که در نظام تعلیم‌وتربیت صورت می‌گیرد باید پیوست فرهنگی داشته باشند تا در جامعه اثرگذار باشد.

یاوری با بیان اینکه هویت‌بخشی به نسل جوان یکی از اهدافی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند، افزود: هویت‌بخشی بر مبنای بوم، شرایط اجتماعی و حتی اقتصادی استان باید در دستور کار شورای آموزش‌وپرورش استان قرار بگیرد.

کد مطلب 5928091

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