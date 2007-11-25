تحقق ائتلاف اصولگرایان منوط به فراگیر شدن جبهه متحد است/ شورای خبرگان تشکیل شود

حسین کنعانی مقدم، دبیر سیاسی ائتلاف حزب الله در گفتگو با مهر، اظهارداشت: این ائتلاف درباره فراگیر شدن جبهه متحد اصولگرایان و حضور حداکثری مردم در انتخابات آینده به منظورحرکت به سمت اتحاد ملی و انسجام اسلامی طرح پیشنهادی خود را با حضور 9 جبهه برای شکل دهی ائتلاف اصولگرایان و تشکیل شورای خبرگان سیاسی به جبهه متحد ارائه کرده است.

وی تشکیل شورای خبرگان در راس هرم ائتلاف بزرگ اصولگرایان با حضور 7 مجتهد از تمامی طیف های سیاسی و خبرگان که معتقد به رهبری هستند، نظیر حضرات آیات مهدوی کنی، مومن، هاشمی رفسنجانی، یزدی، حائری شیرزای ، توسلی و خرازی را ازدیگر پیشنهادات ائتلاف حزب الله برای تحقق اتحاد ملی و مجلسی کارآمد دانست.

کنعانی مقدم در ادامه گفت: ائتلاف حزب الله به منظور شکل گیری ائتلافی جامع و کامل میان شایستگان سیاسی میانه رو خواستار حضور جبهه پیروان خط امام و رهبری، جبهه اصولگرایان اصلاح طلب (طیف دکتر قالیباف)، ائتلاف بزرگ حزب الله ایران، جبهه اتحاد ملی (حامیان دکتر رضایی و لاریجانی و شمخانی)، جبهه اصولگرایان مستقل (دکتر افروغ و خوش چهره)، اصلاح طلبان و کارگزاران معتدل (حامیان کروبی و محمد هاشمی)، جبهه حامیان دولت (رایحه خوش خدمت)، اصولگرایان تحول خواه (حامیان دکتر حدادعادل)، آبادگران (جناح شورای شهر تهران) به عنوان اضلاع ائتلاف بزرگ اصولگرایان است.

وی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون جبهه متحد اصولگرایان اقبالی به طرح ارائه شده از سوی ائتلاف حزب الله نشان نداده است، تصریح کرد: ما کسانی را که با اتحاد ملی مخالفت کنند، به جامعه معرفی خواهیم کرد و سعی می کنیم با حرکت آنها مقابله کنیم.

دبیر سیاسی ائتلاف حزب الله افزود: برای پاسخ دادن به طرح یاد شده تا 15 آذر به جبهه متحد مهلت داده ایم، در صورتی که پاسخ مقتضی از سوی آنها ارائه نشود، همراه با سایر گروه های خارج از جبهه متحد ائتلاف خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه اولویت حزب الله در بررسی مصادیق و نامزدهای انتخاباتی خود با اعضای فراکسیون حزب الله مجلس است، ادامه داد: لیست ما در تهران هنوز نهایی نشده است، چراکه تاکنون 90 نفر ثبت نام کرده اند که در حال حاضر مشغول بررسی این افراد هستیم تا در نهایت شایسته ترین ها را در تعامل با سایرین ارائه کنیم.

کنعانی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: همایش 100 هزار نفری حزب الله به دلیل مخالفت وزارت کشور برگزار نخواهد شد.