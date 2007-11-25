23 کاردینال جدید واتیکان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 23 کاردینال تازه فرانسه که پنج نفر آنها بیشتر از 80 سال سن داشته و نمی توانند در محفل سری انتخاب پاپ شرکت کنند، به جمع کاردینال جهانی اضافه شدند.

پاپ طی این مراسم که در واتیکان برگزار شد، گفت: برادران عزیز همانطور که وارد انجمن کاردینالها می شویم، خداوند شما را به عشق نسبت به خداوند و کلیسای او موظف می کند که باید با نهایت دقت و بدون شرط صورت پذیرد.

بندیکت شانزدهم در سخنرانی خود با استفاده از عبارت لاتین " usque ad sanguinis effusionem" به کاردینالها یادآوری کرد که رنگ قرمز لباس آنها تداعی کننده شأن منصب تازه و تمایل آنها برای مرگ در راه دین است.

رهبر 80 ساله کلیسای کاتولیک با لباس طلایی و ردایی متعلق به قرن پانزدهم و تاج سلف قرن نوزدهمی خود پاپ پیوس نهم علاقه و توجه خود را به زرق و برق دوران گذشته پاپ ها مورد تأکید قرار داد.

وی در موعظه خود انتخاب پاتریاک عراق را برای کاتولیکهای منطقه مورد اشاره قرار داد و بر قرابت معنوی و همبستگی خود با مردم عراق تأکید کرد.

کاردینال لئوناردو ساندری از طرف تمام کاردینالهای تازه به پاپ گفـت: ما آمده هستیم تا از تو پیروی کنیم. تو به ما آموختی که ازدواج و خانواده بخش اصلی جامعه است و زندگی از لقاح طبیعی آغاز شده و به مرگ طبیعی نیز ختم می شود.

این گروه از کاردینالها دومین بخش از کاردینالهایی هستند که پاپ از زمان رسیدن خود به این مقام در سال 2005 منصوب کرده است، وی 15 کاردینال دیگر را ماه مارس سال گذشته منصوب کرد.

کاردینالهای جدید حلقه خود را امروز یکشنبه طی یک مراسم عشای ربانی از پاپ دریافت می کنند.

بندیکت روز جمعه نیز دیداری پشت درهای بسته با کاردینالها داشت تا روابط کلیسا با سایر مذاهب مسیحی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که طی آن شرکت کنندگان به آب شدن تدریخی یخهای روابط با کلیسای ارتدکس روسیه اشاره و بر ادامه چالش با کلیساهای پروتستان به علت تفاوتهای اخلاقی تأکید کردند.

کاردینالها همچنین از نشانه های دلگرم کننده اخیر مقر پاپ در روابط با اسلام استقبال کردند.