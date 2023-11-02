ابر پروژه ملی راه آهن همدان- سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه راه آهن همدان سنندج که صبح پنج‌شنبه با حضور رئیس جمهور در سنندج افتتاح شد، اتصال استان کردستان به شبکه ریلی کشور را برای نخستین بار فراهم می‌آورد که در دولت سیزدهم با یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد انجام شده است.

برای پروژه راه‌آهن همدان سنندج اعتباری بالغ بر سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که اگر این اعتبار با قیمت روز محاسبه شود حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

عملیات راه آهن همدان_ سنندج از ۱۸ سال پیش آغاز و در طول این سال‌ها بعضاً دچار توقف می‌شد اما در ۲ سال اخیر حرکت آن شتاب گرفت.

این پروژه ظرفیت انتقال ۳۰۰ هزار نفر مسافر و حمل ۵۰۰ هزار تن بار در سال را دارد و با وجود پروژه راه آهن همدان سنندج ظرفیت جابجایی حدود ۸۰۰ هزار تن کالا فراهم می‌شود اما در افق ۱۴۲۰ این ظرفیت به سه میلیون تن ارتقا می‌یابد.

کاهش تصادفات جاده‌ای، تسهیل سفر، توسعه صنعت گردشگری، اشتغالزایی و کاهش مصرف سوخت از مزایای این پروژه است.