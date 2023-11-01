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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۲:۰۰

۲ پروه ورزشی در تنگستان افتتاح شد

۲ پروه ورزشی در تنگستان افتتاح شد

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: زمین چمن مصنوعی فوتبال ۱۱ نفره روستای مل‌گپ در بخش دلوار و روشنایی زمین چمن شهدای اهرم به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی چهارشنبه‌شب در آئین افتتاح زمین چمن مصنوعی فوتبال ۱۱ نفره روستای مل‌گپ در بخش دلوار اظهار داشت: زمین چمن مصنوعی فوتبال ۱۱ نفر روستای مل‌گپ با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر ریاست جمهور و تملک دارایی و سرمایه استان و بخشی از اعتبارات نماینده مجلس افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: برای گرامی داشت یاد و خاطر شهدا این زمین را بنام یکی شهیدان نام گذاری شود.

فرماندار تنگستان در مراسم جداگانه‌ای در افتتاح روشنایی زمین چمن شهدای اهرم یاد آور شد: زمین چمن ورزشگاه شهدای اهرم که یکی از قدیمی ترین زمین چمن‌های استان است و یکی از مطالبات و خواسته اغلب جوانان ایجاد روشنایی این زمین چمن بود که امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

وی بیان کرد: برای این روشنایی زمین چمن استادیوم شهدای اهرم اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی شهرستان، سفر استانی ریاست جمهور و بخشی از اعتبارات نماینده مجلس صورت گرفته است.

کد مطلب 5928125

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