۲ پروه ورزشی در تنگستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی چهارشنبه‌شب در آئین افتتاح زمین چمن مصنوعی فوتبال ۱۱ نفره روستای مل‌گپ در بخش دلوار اظهار داشت: زمین چمن مصنوعی فوتبال ۱۱ نفر روستای مل‌گپ با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر ریاست جمهور و تملک دارایی و سرمایه استان و بخشی از اعتبارات نماینده مجلس افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: برای گرامی داشت یاد و خاطر شهدا این زمین را بنام یکی شهیدان نام گذاری شود.

فرماندار تنگستان در مراسم جداگانه‌ای در افتتاح روشنایی زمین چمن شهدای اهرم یاد آور شد: زمین چمن ورزشگاه شهدای اهرم که یکی از قدیمی ترین زمین چمن‌های استان است و یکی از مطالبات و خواسته اغلب جوانان ایجاد روشنایی این زمین چمن بود که امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

وی بیان کرد: برای این روشنایی زمین چمن استادیوم شهدای اهرم اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی شهرستان، سفر استانی ریاست جمهور و بخشی از اعتبارات نماینده مجلس صورت گرفته است.