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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۳

شهاب‌الدین صدر:

اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به دور از تنش حرف‌های یکدیگر را بشنوند

اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به دور از تنش حرف‌های یکدیگر را بشنوند

شهاب الدین صدر از کلیه اصلاح طلبان و اصولگرایان دعوت کرد تا در فضایی به دور از تنش ها، بازی های رسانه ای و جنگ های روانی، حرف ها و برنامه های یکدیگر را بشنوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شهاب الدین صدر مجلس هشتم را مجلسی متشکل از طیف های معتدل، مجرب، صاحب فکر و برنامه دانست و گفت: اصولگرایان با رویکردی برنامه محور در انتخابات مجلس هشتم شرکت خواهند کرد.

این عضو جبهه متحد، اصولگرایان و اصلاح طلبان معتدل را دارای اشتراکات زیادی دانست و افزود: نباید گذاشت افراطیون در زمین دو طرف بازیگردان باشند و باید آنان را به حاشیه راند.

صدر در ادامه از کلیه دانشجویان، نخبگان و صاحب اندیشه و فکر دعوت کرد تا با ارائه برنامه ها و راهکارهای پیشنهادی خود در کلیه مسائل داخلی و سیاست بین الملل کشور، اصولگرایان را در راستای دستیابی به مجلسی کارآمد یاری نمایند.

وی ابراز امیدواری کرد که هر دو جریان سیاسی در انتخابات آتی با رعایت اخلاق و موازین انتخاباتی و عدم تخریب یکدیگر، اخلاق سیاسی را به نمایش گذارند.

کد مطلب 592813

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