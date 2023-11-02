بیش از ۲ میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی در مرکزی پرداخت شد

فاطمه رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۳۳ هزار دانش آموز، دانشجو و طلبه تحت حمایت این نهاد هستند و از خدمات فرهنگی، آموزشی و تحصیلی امداد بهره مند می‌شوند.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان مرکزی فراهم کردن زمینه برای ادامه تحصیل مددجویان کمیته امداد را از دیگر فعالیت‌های این نهاد حمایتی دانست و بیان کرد: کمیته امداد با کمک به ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت زمینه موفقیت‌های تحصیلی و علمی آنان را فراهم کرده است.

رستمی توانمند سازی فکری و فرهنگی، و کمک به آینده سازان را از اهداف کمیته امداد در کمک به دانش آموزان و دانشجویان برشمرد و گفت: کمک هزینه تحصیلی به منظور مرتفع شدن بخشی از مشکلات مالی دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت پرداخت می‌شود تا آن‌ها بتوانند با خیالی آسوده به تحصیل ادامه دهند.

وی افزود: از ابتدای امسال ۲ میلیارد و ۶۳۱ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان تحت حمایت و بیش از ۶۹ میلیون تومان شهریه بابت شهریه دانشجویان تحت حمایت هزینه شده است.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان مرکزی گفت: همچنین ۳۲ میلیارد تومان در جشن عاطفه‌های امسال به مناسب بازگشایی مدارس در یک‌هزار و ۳۵ پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد استان مرکزی جمع‌آوری شد.

رستمی افزود: ۴۵ میلیارد و ۱۳۷ میلیون ریال از این کمک‌ها نقدی و ۲۷۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال آن به صورت اجناس و اقلام کالایی بوده است.