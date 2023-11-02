راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در ۵۴ نقطه خراسان شمالی برگزار می شود

حجت‌الاسلام جلیل محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سطح استان خراسان شمالی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده راهپیمایی سوم الله ۱۳ آبان در ۵۴ نقطه شهری و روستایی خراسان شمالی همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همچنین خاطرنشان کرد: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در بجنورد به عنوان مرکز استان از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و مردم حاضر مسیر میدان شهید به سمت مصلای امام خمینی (ره) را راهپیمایی می‌کنند.

وی افزود: سخنران محوری روز ۱۳ آبان در بجنورد، «محمد حسن قدیری ابیانه»، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و استرالیا است.

محمدی با اشاره به اهمیت ویژه برگزاری راهپیمایی امسال، خاطرنشان کرد: مردم ولایتمدار خراسان شمالی بار دیگر با حضور پرشور و گسترده خود در راهپیمایی ۱۳ آبان به جهانیان نشان خواهند داد که تا پای جان از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.