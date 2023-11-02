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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۶

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی:

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در ۵۴ نقطه خراسان شمالی برگزار می شود

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در ۵۴ نقطه خراسان شمالی برگزار می شود

بجنورد_ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در ۵۴ نقطه شهری و روستایی خراسان شمالی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام جلیل محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سطح استان خراسان شمالی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده راهپیمایی سوم الله ۱۳ آبان در ۵۴ نقطه شهری و روستایی خراسان شمالی همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همچنین خاطرنشان کرد: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در بجنورد به عنوان مرکز استان از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و مردم حاضر مسیر میدان شهید به سمت مصلای امام خمینی (ره) را راهپیمایی می‌کنند.

وی افزود: سخنران محوری روز ۱۳ آبان در بجنورد، «محمد حسن قدیری ابیانه»، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و استرالیا است.

محمدی با اشاره به اهمیت ویژه برگزاری راهپیمایی امسال، خاطرنشان کرد: مردم ولایتمدار خراسان شمالی بار دیگر با حضور پرشور و گسترده خود در راهپیمایی ۱۳ آبان به جهانیان نشان خواهند داد که تا پای جان از ارزش‌های والای انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.

کد مطلب 5928135

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