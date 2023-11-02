پوستر دومین جشنواره ملی موسیقی خیابانی اقوام ایرانی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر دومین جشنواره ملی موسیقی خیابانی اقوام ایرانی، چهارشنبه شب در فرمانداری کامیاران با حضور عوامل برگزاری این جشنواره برگزار شد.

فرماندار شهرستان کامیاران در این مراسم با تاکید بر عزم جدی مسئولان شهرستانی در برگزاری هرچه بهتر و باشکوه‌تر این جشنواره اظهار کرد: جشنواره موسیقی خیابانی اقوام ایرانی، ظرفیت مهمی برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و دستاوردها، ایجاد نشاط اجتماعی، صرفه اقتصادی و ایجاد تبادل و تعامل فرهنگی اقوام ایرانی است.

کیانوش ثقفی‌نیا افزود: این جشنواره در راستای کاهش آسیب‌ها و افزایش شور و نشاط اجتماعی در روزهای ۱۵ و ۱۶ آبانماه در سطح شهرستان کامیاران - معابر عمومی کامیاران، موچش و روستای تاریخی پالنگان- برگزار خواهد شد.

در آئین رونمایی پوستر دومین جشنواره ملی موسیقی خیابانی اقوام ایرانی، فرماندار، معاونین فرماندار، شهردار، بخشدار مرکزی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای دبیرخانه، حضور داشتند.