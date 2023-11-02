  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۷:۱۷

با حضور جمعی از مسئولان؛

پوستر دومین جشنواره ملی موسیقی خیابانی اقوام ایرانی رونمایی شد

پوستر دومین جشنواره ملی موسیقی خیابانی اقوام ایرانی رونمایی شد

کامیاران_ آیین رونمایی از پوستر دومین جشنواره ملی موسیقی خیابانی اقوام ایرانی با حضور عوامل برگزاری این جشنواره برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر دومین جشنواره ملی موسیقی خیابانی اقوام ایرانی، چهارشنبه شب در فرمانداری کامیاران با حضور عوامل برگزاری این جشنواره برگزار شد.

فرماندار شهرستان کامیاران در این مراسم با تاکید بر عزم جدی مسئولان شهرستانی در برگزاری هرچه بهتر و باشکوه‌تر این جشنواره اظهار کرد: جشنواره موسیقی خیابانی اقوام ایرانی، ظرفیت مهمی برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و دستاوردها، ایجاد نشاط اجتماعی، صرفه اقتصادی و ایجاد تبادل و تعامل فرهنگی اقوام ایرانی است.

کیانوش ثقفی‌نیا افزود: این جشنواره در راستای کاهش آسیب‌ها و افزایش شور و نشاط اجتماعی در روزهای ۱۵ و ۱۶ آبانماه در سطح شهرستان کامیاران - معابر عمومی کامیاران، موچش و روستای تاریخی پالنگان- برگزار خواهد شد.

در آئین رونمایی پوستر دومین جشنواره ملی موسیقی خیابانی اقوام ایرانی، فرماندار، معاونین فرماندار، شهردار، بخشدار مرکزی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای دبیرخانه، حضور داشتند.

کد مطلب 5928136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها