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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۷:۲۰

سارق حرفه ای در کامیاران دستگیر شد

سارق حرفه ای در کامیاران دستگیر شد

سنندج- فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری سارق حرفه ای اماکن خصوصی با کشف 20 فقره سرقت در شهرستان کامیاران خبر داد.

سردار علی آزادی گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی، با اشراف اطلاعاتی یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی وی را دستگیر که در تحقیقات تخصصی به ۲۰ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد.

سردار آزدی با بیان اینکه در بازرسی از منزل و مخفیگاه متهم اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد؛ خاطرنشان کرد: سارق با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی و سپس روانه زندان شد.

کد مطلب 5928139

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