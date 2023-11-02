سارق حرفه ای در کامیاران دستگیر شد

سردار علی آزادی گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی، با اشراف اطلاعاتی یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی وی را دستگیر که در تحقیقات تخصصی به ۲۰ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد.

سردار آزدی با بیان اینکه در بازرسی از منزل و مخفیگاه متهم اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد؛ خاطرنشان کرد: سارق با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی و سپس روانه زندان شد.